VIDEO GIRONA FEYENOORD, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Estadio Municipal de Montilivi il Feyenoord vince in trasferta ed in rimonta contro il Girona per 3 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli spagnoli cercano subito di prendere in mano il controllo delle operazioni affacciandosi pericolosamente in attacco già al 7′ con un tiro di Tsygankov bloccato da Wellenreuther e Van de Beek non combina poi di meglio di testa al 13′.

Ci pensa quindi David Lopez a portare in vantaggio i suoi al 20′ sfruttando un rimpallo favorevole ma Timber propizia l’autogol siglato al 23′ da Herrera che ripristina la parità. Il Girona si vede poi costretto a rimpiazzare Tsygankov con Danjuma per infortunio già al 29′ e gli olandesi completano invece il sorpasso con il gol siglato da Miiambo, su assist di Paixao, al 33′ ed il loro collega Ueda fallisce un calcio di rigore, concesso per un fallo fischiato a Martin, a causa della parata di Gazzaniga.

Nel secondo tempo gli iberici si disperano in avvio di ripresa al 51′ quando la rete di Hancko viene annullata per un fuorigioco ravvisato dal VAR. Nel finale la tecnologia consente al direttore di gara di modificare l’eventuale espulsione in un semplice cartellino giallo per In-Beom Hwang al 66′ mentre gli scaccati falliscono a loro volta un calcio di rigore con Miovski al 67′ per colpa della parata di Wellenreuther, bravo a farsi perdonare il fallo che aveva portato all’assegnazione del penalty. Il pari arriva in ogni caso al 73′ con il gol di Van de Beek, assistito da Danjuma. Tuttavia, il solito Hancko propizia l’autorete firmata da Krejci che vale il nuovo vantaggio al 79′ e Stuani non punisce gli olandesi all’88’.

Il VAR interviene poi nel recupero per non assegnare un altro rigore agli spagnoli. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro svizzero U. Schnyder ha estratto il cartellino giallo per ben otto volte ammonendo rispettivamente Herrera al 4′, Martin al 35′, Danjuma al 49′, Van de Beek al 75′ e Stuani all’89’ da un lato, Osman al 14′, Bueno al 60′ e Hwang In-Beom al 64′ dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa seconda giornata della competizione permettono al Feyenoord di salire a quota 3 nella classifica della Champions League mentre il Girona non si smuove restando a zero.

