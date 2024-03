DIRETTA/ Giugliano Benevento video streaming tv: ci sono appena 4 precedenti! (Serie C, 16 marzo 2024)

DIRETTA GIUGLIANO BENEVENTO: TESTA A TESTA

Sta per cominciare la diretta Giugliano Benevento. Nella loro storia le due squadre si sono sfidate per quattro volte con 2 vittorie dei gialloblu, un pareggio e altrettanti successi del Benevento. La prima volta che le due compagini si sono affrontate è stato nella stagione 1998/1999 con il 2-0 per il Giugliano nella gara d’andata e il perentorio 6-1 del Benevento al ritorno. I due club non si sono sfidati solamente in Serie C bensì esiste un precedenti andato in scena in Coppa Italia Serie C.

Parliamo del match del 4 ottobre 2023 con il Giugliano capace al primo turno di eliminare il Benevento con il punteggio di 7-8 ai rigori. In occasione invece dell’ultimo precedente tra le due squadre, è arrivato il primo pareggio di sempre ovvero 2-2 in casa del Benevento. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA GIUGLIANO BENEVENTO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Giugliano Benevento sarà visibile per tutti gli abbonati alla tv satellitare di Sky, previo però l’acquisto del pacchetto Calcio che sblocca i canali dal 251 in poi, dove la partita sarà trasmessa. In alternativa, essendo che NowTv fa parte dell’ecosistema Sky, mediante le medesime modalità sarà possibile vedere questa gara in streaming su questa piattaforma.

LA PRESENTAZIONE

Il cielo si riempie di fumogeni perché stasera è tempo della diretta di Giugliano Benevento, incontro fissato per oggi 16 marzo 2024 alle ore 20,45; valevole per il 32esimo turno di Serie C. I padroni di casa si trovano attualmente all’ottavo posto e cercano di migliorare la propria posizione dopo il pareggio nell’ultima uscita contro il Brindisi, terminato 0-0.

Dall’altra parte del campo, in maglia giallorossa, il Benevento occupa la seconda posizione in classifica, ma è reduce da un pareggio contro il Messina per 1-1 che ha interrotto una serie di quattro vittorie consecutive. Per entrambe le squadre, questa partita rappresenta un’opportunità importante per tornare alla vittoria e consolidare le rispettive posizioni in classifica.

GIUGLIANO BENEVENTO: PROBABILI FORMAZIONI

Osserviamo insieme la diretta di Giugliano Benevento da un punto di vista diverso grazie ale probabili formazioni: I padroni di casa dovranno fare i conti con l’assenza di Romano, espulso nella precedente uscita, sarà significativa. Il suo apporto nel filtro a centrocampo e nella fase difensiva sarà sicuramente sentito, e la difesa dovrà fare affidamento su altri giocatori per mantenere la solidità.

Il Benevento potrebbe fare affidamento su Lanini come punta centrale, considerando la sua forma recente. Dopo il gol nella precedente uscita, Lanini è sembrato il più in forma di tutto l’attacco campano.

GIUGLIANO BENEVENTO, LE QUOTE

Infine prendiamo in considerazione le quote della diretta di Giugliano Benevento grazie all’ausilio del sito di Snai: la vittoria casalinga è fissata a 2,3 mentre quella ospite a 1,8. Molto chiara la situazione dunque, ma occhio al pareggio che però è stato fissato a 2,8.











