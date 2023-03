DIRETTA/ Giugliano Fidelis Andria video streaming tv: oggi si va in doppia cifra

DIRETTA GIUGLIANO FIDELIS ANDRIA: TESTA A TESTA

Ci apprestiamo a vivere la diretta di Giugliano Fidelis Andria ricordando che i precedenti tra queste due squadre sono 9. Avversarie per la prima volta nel 2001-2002, hanno generato un bilancio a favore della squadra campana, che ha vinto in cinque occasioni contro i due successi della Fidelis Andria; dunque sono due anche i pareggi, ma vale la pena notare che le ultime due gare (a distanza di 16 anni e mezzo) le ha vinte la squadra pugliese che nel marzo 2006 ha espugnato l’Alberto De Cristofaro vincendo 1-0, grazie al gol messo a segno da Luigi D’Aniello al 18’ minuto.

Le vittorie del Giugliano invece sono arrivate per tre volte in casa e due in trasferta; la più recente sul proprio terreno di gioco fa riferimento al secondo successo di tre consecutivi tra il 2003 e il 2005, e il contesto è sempre quello del campionato di terza divisione. Quel giorno era successo tutto tra 80’ e 88’ minuto: gran finale, Fidelis Andria in vantaggio con Rosario La Marca ma rimontato nello spazio di 6 minuti dai gol di Massimo Perna, il dodicesimo nel suo campionato, e Mario Terracciano. Sarà davvero interessante scoprire come andranno le cose nella delicata sfida di oggi, che certamente sorride al Giugliano ma potrebbe anche regalare qualche inattesa sorpresa… (agg. di Claudio Franceschini)

GIUGLIANO FIDELIS ANDRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giugliano Fidelis Andria non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C.

La visione di Giugliano Fidelis Andria sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Giugliano Fidelis Andria, in diretta alle ore 14.30 di sabato 25 marzo 2023 allo stadio Alberto De Cristofaro di Giugliano, è una gara valida per la 34° giornata del girone C di Serie C. Di fronte due squadre con obiettivi molto diversi ma con la stessa fame di punti.

Il Giugliano è tredicesimo in classifica con 40 punti, raccolti grazie a nove vittorie, tredici pareggi e undici sconfitte. I gialloblu arrivano a questo appuntamento dalla vittoria per 1-3 contro il Monopoli. La Fidelis Andria, invece, condivide l’ultimo posto con la Viterbese a quota 26 punti, frutto di quattro vittorie, quattordici pareggi e quindici sconfitte. Serie positiva per gli ospiti, che nell’ultimo turno hanno raccolto uno 0-0 sul campo del Monterosi.

PROBABILI FORMAZIONI GIUGLIANO FIDELIS ANDRIA

Qualche ballottaggio da risolvere per gli allenatori di Giugliano e Fidelis Andria, andiamo ad analizzare le probabili formazioni del match. Partiamo dal Giugliano, in campo con il consueto 4-3-1-2: Viscovo, Biasiol, Poziello, Scognamiglio, Oyewale, Poziello, Felippe Martello, Eyango, Rizzo, Salvemini, Sorrentino. Passiamo adesso agli ospiti, confermato il 4-3-3: Savini, Candellori, Dalmazzi, Borg, Ciotti, Paolini, Arrigoni, Castellano, Pavone, Ekuban, Ferreira.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Giugliano Fidelis Andria vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo spunto dai numeri di Eurobet: la vittoria dei padroni di casa è a 2,10, il pareggio è quotato 3,05, mentre il successo della Fidelis Andria paga 3,50 volte la posta. Si profila una gara molto chiusa e molto tattica: Under 2,5 a 1,42 e Over 2,5 a 2,60. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,20 e 1,62.

