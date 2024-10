La diretta Latina Giugliano (lunch match delle ore 12.30 di domenica) mette a confronto due squadre chiamate a riscattare le ultime sconfitte in campionato. I pontini sono caduti sul campo della Cavese interrompendo una serie di tre risultati utili consecutivi, nonostante la solidità difensiva espressa nelle ultime partite i nerazzurri hanno confermato le loro difficoltà a fare gol.

Anche il Giugliano è stato costretto a frenare dopo due vittorie consecutive contro Catania e Foggia, 6 punti che avevano dato una spinta importante in classifica alla formazione campana, ai quali però ha fatto seguito il ko subito in casa contro l’Altamura, un rocambolesco 2-3 incassato contro una squadra che già aveva dato segnali importanti di crescita e che il Giugliano non è riuscito ad arginare.

DIRETTA LATINA GIUGLIANO: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO

La diretta Latina Giugliano sarà disponibile su Sky o su NOW, previa sottoscrizione di un abbonamento, broadcaster confermati per questa stagione per la trasmissione del campionato di terza serie. Grazie a questi servizi, sarà possibile seguire l’incontro anche in streaming su smartphone, tablet o computer.

LATINA GIUGLIANO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Concentriamoci sulle possibili scelte dei due allenatori, ecco quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni della diretta Latina Giugliano. Il Latina si presenterà con un 3-4-2-1: in porta ci sarà Zacchi, mentre la difesa a tre sarà composta da Ercolano, Cortinovis e Berman. A centrocampo giocheranno Saccani, Ciko, Riccardi e Petermann, con Bocic e Rosseti a supporto dell’unica punta Fabrizi. Il Giugliano, invece, opterà per un 4-3-3: Barosi difenderà i pali, protetto da Valdesi, Solcia, Caldore e La Vardera. In mezzo al campo ci saranno De Rosa, Maselli e Giorgione, mentre il tridente d’attacco sarà formato da Masala, Njambe e Padula.

LATINA GIUGLIANO: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Valutazioni equilibrate delle agenzie di scommesse stando alle quote proposte per la diretta Latina Giugliano. Per quanto riguarda la vittoria del Latina, quota fissata a 2.35, mentre sale a 3.20 la quota riferita al pareggio. Per quanto concerne il successo esterno del Giugliano, quota fissata a 2.70.