DIRETTA/ Giugliano Monterosi streaming video tv: due anni fa un incrocio pirotecnico

DIRETTA GIUGLIANO MONTEROSI: I TESTA A TESTA

Non c’è moltissimo da dire sui precedenti della diretta di Giugliano Monterosi Tuscia. Questo perché le due squadre si affrontano solo oggi allo Stadio Alberto De Cristofaro per la prima volta tra i professionisti. L’unico altro precedente in questo stadio risale al giugno del 2021 quando gli ospiti vinsero 6-3 ma si era in Serie D. Gli ospiti erano andati in doppio vantaggio con i gol di Borrelli e Sivilla. La riapriva su calcio di rigore Poziello con Pellecani che la chiudeva ancora. Alla fine del primo tempo alimentava speranze Micillo.

Nella ripresa gli ospiti ancora con Sivilla e poi con Piroli la chiudevano ancora una volta. Nel finale Filogamo segnava su calcio di rigore e nel finale la ciliegina sulla torta la metteva Persichini. Nella prima sfida a Monterosi i padroni di casa si sono imposti col risultato finale di 1-0, una gara dell’aprile del 2021 e decisa da un gol di Sivilla in apertura di ripresa. Gli ospiti terminarono in doppia inferiorità numerica per i rossi a Conte e Orefice. All’andata la gara è terminata col risultato di 2-2. (Matteo Fantozzi)

GIUGLIANO MONTEROSI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giugliano Monterosi non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Giugliano Monterosi sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

GIUGLIANO MONTEROSI: PADRONI DI CASA FAVORITI

Giugliano Monterosi, in diretta alle ore 14.30 di domenica 12 febbraio 2023 allo stadio Artemio Franchi di Siena, è una gara valida per la 27° giornata del girone C di Serie C. Ci si gioca molto questo pomeriggio tra campani e laziali, a cavallo tra zona pericolosa e zona playoff.

Il Giugliano è undicesimo in classifica con 34 punti, frutto di otto vittorie, dieci pareggi e otto sconfitte. I gialloblu arrivano a questo appuntamento dalla sconfitta per 4-1 contro la Virtus Francavilla. Il Monterosi Tuscia, invece, è sedicesimo con 27 punti, raccolti con sei vittorie, nove pareggi e undici sconfitte. La formazione della Tuscia è reduce dalla sconfitta per 2-0 contro la Turris.

PROBABILI FORMAZIONI GIUGLIANO MONTEROSI

Gli allenatori di Giugliano e Monterosi stanno valutando in questi minuti i ballottaggi della vigilia, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 3-5-2: Sassi, Biasiol, Zullo, Poziello, Rondinella, Felippe Martello, Gladestony, Di Dio, Oyewale, Piovaccari, Sorrentino. Passiamo adesso alla compagine della Tuscia, schierata con il 4-3-1-2: Forte, Tartaglia, Mbende, Borri, Giordani, Lipani, Santoro, Parlati, Carlini, Della Pietra, Tonin.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio della diretta Giugliano Monterosi, andiamo a scoprire le quote per le scommesse del match. Partiamo dall’1-X-2 con i dati di Goldbet: la vittoria del Giugliano è a 2,15, il pareggio è a 3,00, mentre il successo del Monterosi è a 3,30. Non sono previste molte reti: Under 2,5 a 1,49 e Over 2,5 a 2,40. Infine Gol e No Gol, rispettivamente a 2,05 e 1,69.

