Diretta Virtus Francavilla Giugliano/ Streaming video tv: missione sorpasso (Serie C)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA GIUGLIANO: PER UN POSTO NEI PLAYOFF!

Virtus Francavilla Giugliano, che è in diretta dal Giovanni Paolo II, si gioca alle ore 17:30 di domenica 5 febbraio: la partita è valida per la 26^ giornata nel girone C di Serie C 2022-2023, il campionato di terza divisione non si ferma dopo il turno infrasettimanale e ci propone un match tra due squadre che vogliono entrare nei playoff ma hanno sprecato una bella occasione lo scorso mercoledì. La Virtus Francavilla attualmente sarebbe salva e nulla più, ma è vicina alle prime dieci e in questo senso si rammarica per aver mancato la vittoria contro la Fidelis Andria penultima in classifica.

Il Giugliano invece ha sprecato una grossa chance contro il Messina, pareggiando 2-2 in casa: la neopromossa però entra nel turno con l’ottava posizione (ma ha solo due punti in più dei biancazzurri) e oggi ha la possibilità di allungare e mettersi maggiormente al riparo da brutte sorprese, detto che la stagione è ancora lunga. Vedremo presto quello che succederà nella diretta di Virtus Francavilla Giugliano; mentre aspettiamo che si giochi facciamo una rapida considerazione sui temi principali del match, leggendo insieme quelle che sono le probabili formazioni.

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA GIUGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Giugliano non dovrebbe essere disponibile sui canali della nostra televisione; la partita valida per il girone C di Serie C dunque sarà appannaggio del portale Eleven Sports, che ormai da anni è di fatto la casa della Serie C e manda in onda tutte le partite del campionato e di Coppa Italia. Per avvalervi del servizio, che fornirà una visione in diretta streaming video Virtus Francavilla Giugliano, potrete abbonarvi annualmente oppure anche acquistare il singolo evento on demand, ad un prezzo che è precedentemente fissato salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA GIUGLIANO

Antonio Calabro punta sul 3-4-3 per la diretta Virtus Francavilla Giugliano: in porta avremo Avella, in difesa dovrebbe essere tutto confermato con Minelli, Caporale e Idda schierati in linea mentre può cambiare qualcosa a centrocampo, dove Tchetchoua e Cardoselli si giocano il posto con Risolo e Di Marco. Sugli esterni potrebbero operare nuovamente De Marino a destra e Cisco sull’altro versante, anche perché le alternative non sono troppe; Pierno e Murilo se la vedono per la fascia destra nel tridente, dall’altra parte avremo Maiorino con Patierno punta centrale.

Il Giugliano di Lello Di Napoli va in campo con il 3-5-2: Scognamiglio, Biasiol e Poziello a formare la difesa davanti al portiere Sassi, in mezzo al campo Lucas Felippe potrebbe tornare titolare insieme a Gladestony e Iglio, con la conferma di Rondinella a destra mentre sull’altro versante Oyewale è insidiato da Di Dio e Ousman Gomez, che possono essere titolari (almeno uno dei due, ovviamente). Piovaccari e Salvemini restano in enorme vantaggio sulla concorrenza per l’attacco, in particolare Sorrentino scalpita per avere il posto dal primo minuto.











