DIRETTA SORRENTO GIUGLIANO: POSTICIPO CON DERBY!

La diretta Sorrento Giugliano ci proporrà un derby campano tra i quattro posticipi che chiuderanno la diciassettesima giornata di Serie C stasera, lunedì 2 dicembre 2024, con fischio d’inizio alle ore 20.30. Siamo naturalmente nel girone C e la classifica ci dice che questo derby è un vero e proprio scontro diretto per l’accesso alla zona playoff, dal momento che arriviamo alla diretta Sorrento Giugliano con le due formazioni che sono appaiate a quota 24 punti, cioè proprio al limite della zona playoff.

Il Sorrento vorrà sfruttare il fattore campo per dare continuità alla vittoria ottenuta a Messina nella scorsa giornata di campionato, quando invece il Giugliano aveva ottenuto un comunque utile pareggio sul campo della Casertana, in un altro derby campano. La posta in palio è alta, come sempre succede quando si affrontano due squadre che condividono lo stesso obiettivo: che cosa succederà quindi stasera nella diretta Sorrento Giugliano?

SORRENTO GIUGLIANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Anche nei posticipi del lunedì sera, non cambiano naturalmente le modalità per seguire la diretta Sorrento Giugliano in tv, che sarà un’esclusiva per gli abbonati ai canali di Sky Sport. Di conseguenza, saranno Sky Go e anche Now Tv a garantire l’opzione della diretta Sorrento Giugliano in streaming video, sempre tramite abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI SORRENTO GIUGLIANO

Adesso naturalmente dobbiamo accennare alle probabili formazioni per la diretta Sorrento Giugliano. Per i padroni di casa di mister Enrico Barilari potremmo parlare di una difesa composta da Todisco, Di Somma, Blondett e Colombini davanti al portiere Del Sorbo; a centrocampo dovrebbe agire invece il terzetto formato da De Francesco, Carotenuto e Colangiuli, infine in attacco si segnala il rientro di Guadagni, che dovrebbe giocare con Cangianiello e Musso.

Valerio Bertotto invece dovrebbe schierare il suo Giugliano innanzitutto con Barosi in porta; davanti a lui indichiamo la difesa a quattro con Valdesi, Solcia, Caldore e Oyewale come possibili titolari; Masielli, Celeghin e Giorgione invece sono i tre nomi di riferimento per il centrocampo degli ospiti, che infine dovrebbero schierare in attacco De Paoli affiancato dalle due ali Njambé e Baldé.

COSA CI DICONO PRONOSTICO E QUOTE PER IL DERBY?

Infine, abbiamo ancora l’appuntamento con le quote Snai per il pronostico sulla diretta Sorrento Giugliano. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,15, ma dobbiamo dire che le differenze fra i tre segni sono minime, dal momento che con il pareggio si arriverebbe a quota 3,00 sul segno X ed infine un successo esterno del Giugliano varrebbe 3,25 volte la posta in palio sul segno 2.