DIRETTA/ Giugliano Sorrento (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca, via! (Serie C, 1 settembre 2023)

Stiamo per assistere alla diretta di Giugliano Sorrento: si tratta di due squadre che hanno conquistato la promozione in Serie C nelle ultime due stagioni, e che si sono incrociati soltanto una volta nella storia. Mai avversarie in campionato, le campane che oggi daranno vita a un derby regionale avevano giocato in un turno preliminare della Coppa Italia Serie D: per trovare questa partita bisogna tornare all’agosto 2019, una stagione che sarebbe poi stata tristemente ricordata per essere quella della pandemia di Coronavirus, del lockdown e dei campionati minori interrotti almeno per quanto riguarda la stagione regolare.

Quella partita, disputata proprio qui all’Alberto Vallefuoco, aveva registrato la vittoria esterna del Sorrento: 2-1, ed era successo tutto nel secondo tempo. Al 71’ il vantaggio firmato da Alfonso Gargiulo; al minuto 86 Thomas Pedrabissi aveva raddoppiato mettendo in ghiaccio la qualificazione della squadra ospite, Alessandro De Vena aveva potuto solo accorciare le distanze. Tra l’altro, ancora sullo 0-0 e sempre nella ripresa, Antonio Maisto aveva parato un rigore a Tommaso Bonanno, appena prima il Giugliano era rimasto in dieci per l’espulsione diretta di Antonio Mennella. (agg. di Claudio Franceschini)

GIUGLIANO SORRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Giugliano Sorrento sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Giugliano Sorrento in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Giugliano Sorrento, in diretta venerdì 1 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Alberto De Cristofaro di Giugliano, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie C. Primo derby campano della stagione: il Giugliano punta a ripetere la scorsa brillante stagione, con i play off sfiorati e mancati solo a causa della sconfitta finale a Crotone. In amichevole il Giugliano ha ottenuto risultati altalenanti, dalla vittoria col Vastogirardi alla sconfitta contro il Chieti.

Il Sorrento è tornato in questa stagione tra i professionisti dopo il trionfo nella scorsa Serie D. Il cammino nei play off si è interrotto nella finalissma persa contro il Sestri Levante, i sorrentini puntano ora a confermarsi dopo tanti anni di assenza dalla terza serie. Uno sforzo da compiere dopo l’emozionante promozione conquistata al fotofinish contro la Paganese, col sorpasso al primo posto piazzato solamente all’ultima giornata con la vittoria ad Angri valsa l’agognata promozione diretta.

PROBABILI FORMAZIONI GIUGLIANO SORRENTO

Le probabili formazioni della diretta Giugliano Sorrento, match che andrà in scena allo stadio Alberto De Cristofaro di Giugliano. Per il Giugliano, Raffaele Di Napoli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Russo; Menna, Scognamiglio, Marotta, Gladestony, Vogiatzis, Labriola, Caldore, Rondinella, Sorrentino L., Di Dio. Risponderà il Sorrento allenato da Vincenzo Maiuri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Del Sorbo; G. Todisco, Cacace, Fusco, F. Todisco; La Monica, Herrera, Cuccurullo; Badje, Petito, Scala.

GIUGLIANO SORRENTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Giugliano Sorrento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Giugliano con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Sorrento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.85.











