Diretta Gozzano Pro Patria/ Streaming video tv: salto di qualità cercasi (Serie C)

Gozzano Pro Patria, partita diretta dal signor Daniele De Tommaso, si gioca alle ore 17:30 di domenica 17 novembre ed è valida per la quindicesima giornata nel girone A di Serie C 2019-2020. Una sfida che oppone due squadre che stanno provando a fare il salto di qualità rispetto ai loro obiettivi: per i piemontesi la salvezza, nel fine settimana scorso è arrivato un buon pareggio a Siena (anche se beffardo, con gol incassato al 90′) ma la classifica dice ancora che i rossoblu sono in zona playout, e hanno bisogno di uscirne quanto prima e provare a rilanciarsi. La Pro Patria vuole tornare a giocare i playoff e provare a esplorare la possibilità di una clamorosa promozione; il rendimento dei tigrotti manca ancora della giusta costanza ed entrando nel turno la squadra era undicesima in classifica, dopo aver pareggiato contro l’Alessandria. Dunque due risultati che viste le avversarie non sono stati male, ma queste due squadre vogliono di più: vediamo allora come andranno le cose nella diretta di Gozzano Pro Patria, nel frattempo possiamo analizzare più nel dettaglio in che modo potrebbero giocare i due allenatori, leggendo le probabili formazioni.

La diretta tv di Gozzano Pro Patria non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma come sempre l’appuntamento con la Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports: la partita di campionato, come sempre, potrà essere seguita in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. All servizio è possibile abbonarsi per la stagione oppure di volta in volta acquistare il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

In Gozzano Pro Patria, David Sassarini non avrà a disposizione lo squalificato Tordini: dunque sarà ancora Bruzzaniti a giocare come esterno sinistro nel 3-4-2-1, con Tumminelli che invece agirà dall’altra parte e una linea difensiva che, piazzata davanti al portiere Crespi con Uggè, Emiliano e Francesco Rizzo, sarà chiamata per prima a impostare il gioco dando supporto alla mediana nella quale Vono e Guitto saranno la cerniera. Rolle e Fedato alle spalle del centravanti: Bukva parte ancora favorito su Fasolo. La Pro Patria di Ivan Javorcic scende in campo con un modulo di fatto simile, solo che qui ci sono due mezzali (Brignoli e Fietta) che giocano in linea con il regista Pedone, e dunque è un 3-5-2. Colombo e Galli saranno i due giocatori schierati larghi, Lombardoni e Boffelli aiuteranno Battistini che comanda il reparto arretrato a protezione del portiere Tornaghi. Nel reparto offensivo giocano in due: Kolaj e Mastroianni sono stati titolari l’ultima volta, oggi potrebbe toccare a Le Noci ed Edoardo Defendi o almeno a uno dei due per naturale turnover.

L’agenzia di scommesse Snai ha quotato Gozzano Pro Patria, e ci dice che la squadra di casa parte con i favori del pronostico: grande equilibrio tuttavia, perchè il segno 1 per la vittoria dei piemontesi vale 2,55 volte la somma messa sul piatto mentre con il segno 2 per il successo esterno il valore arriva solo a 2,85 volte quello che avrete investito con questo bookmaker. L’eventualità del pareggio, identificata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 2,95 volte la puntata.



