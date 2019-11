Diretta Siena Gozzano/ Streaming video tv: trasferta difficile (Serie C)

Siena Gozzano, diretta dall’arbitro Mario Vigile, domenica 10 novembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Artemio Franchi di Siena, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C. I toscani in mezzo alla settimana hanno superato l’ostacolo Arezzo accedendo agli ottavi di finale di Coppa Italia, ma in campionato sono reduci dal ko interno contro la Pro Vercelli e dal pari sul campo del Renate. Il Gozzano invece dopo un digiuno di oltre un mese è tornato alla vittoria in campionato domenica scorsa battendo l’Albinoleffe. Un successo che ha riportato i piemontesi al confine della zona play out, mentre il Siena resta sesto, a 11 lunghezze dal Monza capolista del girone A e a -4 dal Pontedera secondo, in una classifica che a parte i brianzoli lascia ancora tutte le squadre protagoniste speranzose di un salto in avanti importante.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Siena Gozzano, oggi alle ore 17.30, non sarà trasmessa in diretta tv ma in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports, che avranno la possibilità di seguire l’incontro attraverso l’app Elevensports tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA GOZZANO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Siena Gozzano, domenica 10 novembre 2019 presso lo stadio Artemio Franchi di Siena, sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C. Il Siena allenato da Michele Mignani schiererà un 3-5-2: Confente; D’Ambrosio, Buschiazzo, Panizzi; Oukhadda, Vassallo, Gerli, Serrotti, Migliorelli; Cesarini, Guidone. 4-2-3-1 per il Gozzano guidato in panchina da David Sassarini: Crespi; Tumminelli, Uggè, Emiliano, Tordini; Rolle, Guitto; Tomaselli, Fedato, Spina; Bukva.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

L’agenzia Snai indica come favorita per chi scommetterà sull’esito di Siena Gozzano la formazione di casa. Quota per la vittoria interna proposta a 1.80, eventuale pareggio offerto a una quota di 3.10 mentre il successo in trasferta viene proposto a una quota di 4.33. Per chi invece punterà sul numero di gol realizzati complessivamente dalle due squadre nel corso della partita, quotato 2.20 l’over 2.5 e quotato 1.65 l’under 2.5.



