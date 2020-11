Diretta Gran Canaria Trento/ Streaming video tv: recupero del big match in Eurocup

Gran Canaria Trento si gioca in diretta dalla Gran Canaria Arena, alle ore 21:00 di venerdì 13 novembre: la partita è valida come recupero della 5^ giornata nel gruppo D di basket Eurocup 2020-2021. Sfida al vertice tra due squadre che sono sostanzialmente certe della qualificazione alla Top 16, e che ora giocano per il primo posto; all’epoca il match non era stato disputato a causa del focolaio di Coronavirus, e dunque per la prima volta in stagione i due club si incrociano (a distanza di tre anni da un’altra doppia sfida). La Dolomiti Energia ha avuto uno straordinario rendimento in campo internazionale, mentre è scattata peggio in ambito di Serie A1; tuttavia anche in campionato sta iniziando a prendere quota, come dimostra la bella vittoria su Sassari nell’ultimo turno. Ora Nicola Brienza vuole se possibile chiudere i conti con la prima fase di Eurocup per poi concentrarsi sul recupero delle posizioni che valgono i playoff interni; vedremo come andranno le cose nella diretta di Gran Canaria Trento, nel frattempo possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali di questa partita.

GRAN CANARIA TRENTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gran Canaria Trento non è prevista sui canali della nostra televisione; come sempre l’appuntamento classico per gli appassionati di basket è la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce tutte le gare di Eurocup e delle altre coppe internazionali. La visione sarà in diretta streaming video; accedendo al sito ufficiale www.eurocupbasketball.com potrete consultare liberamente le informazioni principali, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet ma anche le classifiche dei gironi.

DIRETTA GRAN CANARIA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Gran Canaria Trento ci presenta una squadra avversaria di grande livello: sempre ai quarti nelle ultime quattro partecipazioni alla Eurocup, nel girone unico di Eurolega due anni fa – non lasciò tracce, ma comunque ci arrivò – e una presenza costante in ambito internazionale che ne fanno una corazzata fatta e finita, tra le favorite per arrivare in fondo. Il coach è Porfirio Fisac, diventato celebre nel 2018 per aver fatto giocare un atleta affetto da sclerosi multipla nella Liga ACB (all’epoca allenava Saragozza); ci sono giocatori conosciuti nel roster, non più Amedeo Della Valle che dopo i dissidi con il coach (nati da 40 minuti di panchina in campionato) è stato licenziato dal club. In Eurocup segnava 13,0 punti di media, gli stessi di Stanley Okoye che abbia visto in due diverse stagioni con la maglia di Varese, prima come giocatore di sistema e poi come leader di un gruppo che ha centrato i playoff. Attenzione poi a Matthew Costello (7,2 rimbalzi) e Andrew Albicy, playmaker da 6,3 assist per gara; da limare il differenziale tra recuperi e palle perse ma tutto sommato stiamo parlando di una squadra che segna tanto e tira molto bene dall’arco, dunque sarà un test probante per Trento.

