DIRETTA GRAN PIEMONTE 2022/ Video streaming Rai: un albo d’oro di lusso

Mentre è sempre più vicina la diretta del Gran Piemonte 2022 facciamo un tuffo nella storia del Giro del Piemonte, che vide l’anno scorso il successo in volata del giovane britannico Matthew Walls, oro olimpico dell’Omnium a Tokyo, mentre nel 2020 c’era stato il trionfo di George Bennett e l’anno precedente il successo di Egan Bernal, detentore ai tempi del Tour de France, in tre edizioni con caratteristiche tecniche sempre differenti. Negli anni immediatamente precedenti il Gran Piemonte era stato spesso corsa riservata ai velocisti, come dimostrano le vittorie di Giacomo Nizzolo nel 2016 e di Sonny Colbrelli (anche se è riduttivo definirlo solo uno sprinter) nel 2018, mentre nel 2017 fu valido come Campionato Italiano e su un circuito in quel caso piuttosto impegnativo si impose Fabio Aru. Non mancano d’altronde i grandi nomi nell’albo d’oro, anche degli anni più recenti, come ad esempio Philippe Gilbert nel 2009 e 2010 oppure Rigoberto Uran nel 2012.

Nel mito del Giro del Piemonte ci sono invece leggende come Giovanni Gerbi, Costante Girardengo, Aldo Bini, Gino Bartali e Fiorenzo Magni, tutti con tre vittorie nella classica piemontese. Da Alfredo Binda a Learco Guerra, da Alfredo Martini a Vito Taccone, da Marino Basso e Felice Gimondi a Eddy Merckx e ancora Francesco Moser e Roger De Vlaeminck, Gianbattista Baronchelli e Gianni Bugno, Claudio Chiappucci e Franco Ballerini, leggere l’albo d’oro di quello che oggi è il Gran Piemonte è davvero un emozionante tuffo nella storia del ciclismo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GRAN PIEMONTE 2022

La diretta tv del Gran Piemonte 2022 sarà garantita su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), dove il collegamento avrà inizio già alle ore 14.50, dunque ampia copertura di tutte le fasi decisive della corsa comprese interviste, commenti e premiazioni finali. Anche la diretta streaming video del Gran Piemonte 2022 sarà dunque garantita dalla Tv di Stato, tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GRAN PIEMONTE 2022 SU RAI PLAY

La diretta Gran Piemonte 2022 ci farà compagnia, oggi giovedì 6 ottobre, come penultimo atto di un periodo all’insegna del grande ciclismo in Italia, con tante bellissime corse nello spazio di pochi giorni per chiudere di fatto la stagione agonistica dopodomani con il Giro di Lombardia, la corsa più attesa dopo le tantissime emozioni vissute nei giorni scorsi e naturalmente anche quelle che ci attendono oggi. L’appuntamento dunque sarà con il Gran Piemonte, come da qualche anno è stato ribattezzato il Giro del Piemonte, che magari non sarà esattamente la prova generale per il Giro di Lombardia a causa delle caratteristiche del percorso, meno impegnativo della Classica delle Foglie Morte.

D’altronde il Gran Piemonte ci ha abituato a cambiare spesso le sue caratteristiche: ad esempio nel 2019 si arrivò in salita ad Oropa e vinse un certo Egan Bernal. Nel 2020 il traguardo era posto a Barolo e la vittoria era andata al neozelandese George Bennett, infine l’anno scorso si arrivò a Borgosesia e si impose in volata il britannico Matthew Walls. La gara che oggi terminerà a Beinasco ha comunque grande fascino e tradizione anche per conto suo, dunque sarà da non perdere la diretta del Gran Piemonte 2022, che adesso andiamo a presentare in tutte le sue informazioni utili.

DIRETTA GRAN PIEMONTE 2022: IL PERCORSO

Verso la diretta del Gran Piemonte 2022, dobbiamo adesso esaminare il percorso, che per il Giro del Piemonte è diverso ogni anno e di conseguenza va presentato nel dettaglio perché non abbiamo informazioni consolidate. Questa volta la partenza avrà luogo da Omegna alle ore 11.45, mentre la distanza da percorrere sarà di 198 km, ma con poche difficoltà dal punto di vista altimetrico. Attenzione alla prima parte, dove vi saranno numerosi saliscendi nella zona del lago d’Orta, ma successivamente si entrerà in pianura e quindi la corsa dovrebbe essere adatta soprattutto alle ruote veloci.

La variabile potrebbe essere l’unica difficoltà significativa nella seconda parte del percorso del Gran Piemonte 2022. Dopo circa 130 km si giungerà infatti alle pendici della Collina di Superga, di cui si scalerà il versante “Pilonetto” con pendenze che raggiungono la doppia cifra in prossimità di Rivodora. Gli sprinter dovranno stringere i denti e limitare i danni, perché poi ci sarà spazio per recuperare se non si perderà troppo: al termine della discesa, gli ultimi 40 km verso l’arrivo di Beinasco saranno completamente pianeggianti. La volata sarà inevitabile, resta da capire quanto sarà folto il gruppo che si giocherà la vittoria.

