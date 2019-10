Diretta Gran Piemonte 2019/ Streaming video Rai: orario, percorso e vincitore

Si accende oggi giovedì 10 ottobre 2019 il Gran Piemonte 2019, classica del ciclismo di autunno (anzi con Il Lombardia e la Milano-Torino compone il Trittico d’Autunno) e una delle prove più attese di questa ultima parte della stagione, anche per la sua durezza e per il grande spettacolo che offre ogni anno. Nata nel 1902, la competizione festeggia oggi alla sua 103^ edizione e certo siamo davvero impazienti di dare il via alla prova: anche quest’anno infatti non mancheranno grandi big (dal vincitore in carica Sonny Colbrelli alla maglia rosa del Giro d’Italia 2019 Richard Carapaz), e neppure le insidie del tracciato. Il comitato organizzatore del Gran Piemonte 2019, per questa edizione ha infatti previsto un percorso molto articolato e ben difficile, che culminerà con la salita finale al Santuario di Oropa, uno dei punti storici anche del Giro d’Italia. Andiamo dunque subito a vedere che cosa ci riserverà questa edizione del Gran Piemonte 2019, che da programma avrà inizio ufficialmente per le ore 11,55.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GRAN PIEMONTE 2019

Ricordiamo a tutti gli appassionati che il Gran Piemonte 2019 sarà in diretta tv solo nel primo pomeriggio: per la precisione la tv di stato ne offrirà la visione delle fasi salienti sul proprio canale Raisport dalle ore 14,30, mentre sul digitale la diretta sarà sul canale Eurosport 2, ma solo dalle ore 14.45. Ricordiamo però che entrambe le finestre saranno disponibili anche in diretta streaming video, tramite le piattaforme dedicate e quindi il portale Raiplay.it e le app Eurosport Player, Sky go e DAZN riservate però solo aglio abbonati a tali servizi. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO RAIPLAY (DALLE ORE 14,30)

DIRETTA GRAN PIEMONTE 2019: IL PERCORSO

Come annunciato prima, quest’anno il Gran Piemonte 2019 metterà certo a dura prova i migliori grimpeur delle ben 19 squadre presenti nella start list: vediamo nel dettaglio altimetria e percorso di questa edizione, che prevedrà 183 km complessivi. Come riferito prima si partirà nella tarda mattinata da Agliè: la prima parte del percorso sarà quindi appena ondulata, ma man mano la strada si farà sempre più pianeggiante fino a Valdengo (al 145 km). Da qui però si comincerà davvero a salire e non sarà facile neppure per i big. Già al 160 km è infatti attesa la vetta del Nelva: un’ascesa impegnativa ma che farà solo da antipasto al gran finale di Oropa. Dopo la lunga discesa da Biella infatti, coloro che ambiscono alla vittoria di questa edizione del Gran Piemonte dovranno brillare nella scalata verso il Santuario di Oropa, posto dopo una salita di 11 km con pendenza media del 9%, ma con picchi che salgono fino al 13%. Ci attende quindi un finale davvero spettacolare: chi troverà il trionfo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA