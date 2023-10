DIRETTA GRAN PIEMONTE 2023/ Video streaming Rai: albo d’oro da leggenda (oggi 5 ottobre)

DIRETTA GRAN PIEMONTE 2023: L’ALBO D’ORO

Mentre è sempre più vicina la diretta del Gran Piemonte 2023, ci sembra doveroso fare un tuffo nella storia del Giro del Piemonte, che vide l’anno scorso il successo in volata dello spagnolo Ivan Garcia Cortina, che segue il successo nel 2021 del giovane britannico Matthew Walls, oro olimpico dell’Omnium a Tokyo, mentre nel 2020 c’era stato il trionfo di George Bennett e l’anno precedente il successo di Egan Bernal, detentore ai tempi del Tour de France. In precedenza c’era stata gloria per l’Italia, come dimostrano le vittorie di Giacomo Nizzolo nel 2016 e di Sonny Colbrelli nel 2018, mentre nel 2017 il Gran Piemonte fu valido come Campionato Italiano e su un circuito in quel caso piuttosto impegnativo si impose Fabio Aru. Non mancano quindi i grandi nomi nell’albo d’oro, anche degli anni più recenti, come ad esempio Philippe Gilbert nel 2009 e 2010 oppure Rigoberto Uran nel 2012.

Nel mito del Giro del Piemonte ci sono invece leggende come Giovanni Gerbi, Costante Girardengo, Aldo Bini, Gino Bartali e Fiorenzo Magni, tutti con tre vittorie nella classica piemontese. Da Alfredo Binda a Learco Guerra, da Alfredo Martini a Vito Taccone, da Marino Basso e Felice Gimondi a Eddy Merckx e ancora Francesco Moser e Roger De Vlaeminck, Gianbattista Baronchelli e Gianni Bugno, Claudio Chiappucci e Franco Ballerini, leggere l’albo d’oro di quello che oggi è il Gran Piemonte è davvero un emozionante tuffo nella storia del ciclismo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GRAN PIEMONTE 2023

La diretta tv del Gran Piemonte 2023 sarà garantita su Rai Sport (canale numero 58 del telecomando), dove il collegamento avrà inizio già alle ore 14.50, dunque ampia copertura di tutte le fasi decisive della corsa comprese interviste, commenti e premiazioni finali. Anche la diretta streaming video del Gran Piemonte 2023 sarà dunque garantita dalla Tv di Stato, tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GRAN PIEMONTE 2023 SU RAI PLAY

La diretta Gran Piemonte 2023 oggi, giovedì 5 ottobre, costituirà il penultimo atto delle tante classiche del ciclismo che in questo periodo si disputano in Italia, bellissime corse nello spazio di pochi giorni per chiudere di fatto la stagione agonistica dopodomani con il Giro di Lombardia, la corsa più attesa dopo le tantissime emozioni vissute nei giorni scorsi e naturalmente anche quelle che ci attendono oggi. L’appuntamento dunque sarà con il Gran Piemonte, come da qualche anno è stato ribattezzato il Giro del Piemonte, che a causa delle caratteristiche del percorso magari non sarà esattamente la prova generale per il Giro di Lombardia, ma sarà comunque un appuntamento di prestigio e attirerà coloro che invece non possono ambire a vincere la Classica delle Foglie Morte.

Ll Gran Piemonte ci ha abituato ad avere mutevoli caratteristiche tecniche: ad esempio nel 2019 si arrivò in salita ad Oropa e vinse un certo Egan Bernal. Dal 2020 invece sono cominciate tre edizioni consecutive meno impegnative: nell’anno del Covid il traguardo era posto a Barolo e la vittoria era andata al neozelandese George Bennett comunque in uno sprint a due con Diego Ulissi, nel 2021 si arrivò a Borgosesia e si impose in volata di gruppo il britannico Matthew Walls mentre l’anno scorso fece festa lo spagnolo Ivan Garcia Cortina in uno sprint però a ranghi meno compatti. La gara che oggi terminerà a Favria ci offrirà un percorso breve ma impegnativo nella sua seconda metà, inoltre il Giro del Piemonte ha grande fascino e tradizione, dunque sarà da non perdere la diretta del Gran Piemonte 2023, che adesso andiamo a presentare in tutte le sue informazioni utili.

DIRETTA GRAN PIEMONTE 2023: IL PERCORSO

Verso la diretta del Gran Piemonte 2023, dobbiamo adesso esaminare il percorso che, come abbiamo già accennato, per il Giro del Piemonte è diverso ogni anno e di conseguenza va presentato nel dettaglio perché non abbiamo informazioni consolidate. Questa volta la partenza avrà luogo da Borgofranco d’Ivrea alle ore 12.40, in considerazione del fatto che la distanza da percorrere sarà di appena 152 km, che però presenteranno diverse insidie, almeno nella seconda metà del tracciato, dopo che i primi 80 km saranno al massimo lievemente ondulati. Per la precisione, si passerà per la prima volta sotto il traguardo di Favria al km 78, ma a quel punto inizierà un ampio circuito di 74 km, caratterizzato da diversi saliscendi.

La diretta del Gran Piemonte 2023 entrerà di conseguenza nel vivo proprio in questo tratto, perché saranno da scalare la salita di Colleretto Castelnuovo, di circa 7 km al 3,4%, poi quella di Faiollo (5.1 km al 5,4%). La discesa portiere la corsa a Pont Canavese e poco dopo inizierà la salita più dura della corsa verso Alpette, che misura 4,7 km quasi al 9% con pendenze che nella prima parte arrivano al 17% massimo. Discesa veloce fino a Cuorgnè dove inizia l’ultima salita di Pratiglione (4.4 km al 3,4%) per poi affrontare la successiva discesa e gli ultimissimi chilometri pianeggianti verso l’arrivo di Favria.











