Diretta Grande Fratello 2023, cambia tutto/ Alfonso Signorini: “Il live nella notte si ferma alle 3”

Quest’anno il Grande Fratello 2023 è all’insegna del cambiamento, come si è già ampiamente detto. A subire variazioni, però, ora si aggiungono anche gli orari della diretta notturna. La diretta di canale 55 (Mediaset Extra) che, in precedenza, trasmetteva dalle 9 del mattino fino alle 7 si accorcia.

A dare l’annuncio lo stesso Alfonso Signorini: “Potete seguire i daytime su Canale 5, le strisce su La5 e la diretta sul canale 55 Mediaset Extra. Vi voglio informare che il live però nella notte si ferma alla 3, per poi riprendere alle 9 del mattino. Questo per ragione produttive. Almeno per adesso questi sono gli orari, poi vedremo più avanti“. Questa variazione non è stata accolta bene dal pubblico che fa notare come le situazioni più rilevanti e particolari avvengano proprio di notte.

Grande Fratello 2023 dove è possibile seguire il reality show: in streaming e in diretta

Sul sito ufficiale di Mediaset, sono state indicate tutte le informazioni relative a come e dove poter seguire il reality show: “Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt), con i collegamenti live (dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10 e dal lunedì alla domenica all’1 di notte). ”

E ancora: “A tutto questo, si aggiungono le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 live nei giorni di puntata con Alfonso Signorini) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 13.00). Grazie a Mediaset Infinity, al sito ufficiale grandefratello.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, X, Instagram) sarà possibile seguire le vicende della Casa e rimanere sempre aggiornati sulle vicende dei concorrenti“.

