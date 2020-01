Diretta Gravina Foggia/ Streaming video tv: occasione per i satanelli (Serie D)

Gravina Foggia, in diretta dallo stadio Stefano Vicino, si gioca alle ore 14:30 di domenica 26 gennaio: la partita è valida per la 21^ giornata nel campionato di Serie D 2019-2020. Continua la rincorsa dei satanelli verso la promozione: la squadra di Ninni Corda arriva dal prezioso successo casalingo contro la Nocerina, che ha confermato la distanza di 2 punti dalla capolista Bitonto. Il testa a testa minaccia di continuare fino all’ultimo: da una parte sicuramente il Bitonto sta andando fortissimo e non accenna a rallentare, dall’altra un Foggia comunque superiore ha pagato a caro prezzo qualche uscita poco brillante e ha perso punti preziosi. Oggi ci si aspetta che i rossoneri facciano risultato pieno: l’avversario infatti arriva da un periodo nero ed è passato dalla possibilità di giocare i playoff al rischio di uno spareggio per non retrocedere; non resta adesso che aspettare la diretta di Gravina Foggia per vedere come andranno le cose in questa partita del girone H, nel frattempo possiamo valutare le potenziali mosse da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gravina Foggia non sarà trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione, ma ormai sappiamo che le partite stagionali dei satanelli sono state acquistate in esclusiva del portale Eleven Sports: abbonandovi alla piattaforma, o acquistando il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato, potrete dunque seguire anche questa sfida in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GRAVINA FOGGIA

Situazione non semplice per Valeriano Loseto in Gravina Foggia: il tecnico dei padroni di casa perde due terzi della difesa titolare per squalifica. Senza Romeo e Francesco D’Angelo, a giocare al fianco di Di Modugno e a protezione del portiere Vicino dovrebbero essere Marco Greco e Larosa; per il resto potremmo vedere la formazione già schierata domenica scorsa, con Dentamaro e Prosi a correre sulle corsie mentre Mbida sarebbe il playmaker davanti alla difesa con il supporto di Correnti e Silletti da mezzali. Il tandem offensivo, invece, dovrebbe essere formato da Ranieri e Santoro; nel Foggia cerca spazio Kourfalidis, a segno contro la Nocerina e potenziale titolare a destra (al posto di Di Masi) o in mezzo dove però il trio Gerbaudo-Cittadino-Staiano resta favorito. A sinistra dovrebbe operare Di Jenno, mentre anche Gentile si candida per una maglia che potrebbe avere nel terzetto difensivo insieme ad Anelli e Viscomi qualora il già citato di Jenno dovesse avanzare la sua posizione (subentrando a Campagna). Davanti, Francesco Russo e Tortori sono insidiati dal nuovo arrivato El Ouazni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA