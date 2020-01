Diretta Foggia Nocerina/ Streaming video e tv: satanelli in lieve calo (Serie D)

Foggia Nocerina si gioca alle ore 14:30 di domenica 19 gennaio ed è valida per la 20^ giornata del campionato di Serie D 2019-2020. I satanelli hanno bisogno di tornare alla vittoria: il loro anno solare è iniziato con due pareggi e quello sul campo dell’Agropoli ha permesso al Bitonto di riprendere due punti di vantaggio in testa alla classifica del girone H. Non solo: Sorrento e Audace Cerignola sono particolarmente combattive e contro la terza della classe il Foggia dovrà giocare in trasferta, di conseguenza Ninni Corda sa bene di dover centrare i tre punti oggi. All’andata il Foggia aveva vinto a Nocera Inferiore e i campani stanno provando ad allontanare la zona playout in una stagione per il momento negativa. Vedremo allora quello che succederà tra poche ore nella diretta di Foggia Nocerina, della quale possiamo intanto valutare le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Nocerina non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma come sappiamo le partite dei satanelli per questa stagione di Serie D sono un’esclusiva del portale Eleven Sports. Potrete dunque seguire il match odierno in diretta streaming video, avvalendovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e abbonandovi al servizio, oppure acquistando la singola partita ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA NOCERINA

In Foggia Nocerina Corda potrebbe confermare gli undici che hanno pareggiato contro l’Agropoli: potrebbe esserci Campagna a centrocampo in luogo di Gerbaudo (al fianco di Gentile) e va verificata la difesa, con Salines o Di Jenno a completare il reparto con Anelli e Viscomi (davanti a Fumagalli). Sulla destra agirà Kourfalidis, Cittadino e Gibilterra possono invece giocare come supporto a Tortori ma alle spalle del centravanti si candidano anche Staiano e, soprattutto, Francesco Russo. La Nocerina di Giovanni Cavallaro gioca con il 4-3-3: Scolavino il portiere, D’Anna e De Siena a correre sulle fasce mente Monaco e Campanella agiscono da centrali difensivi. In mediana il playmaker di riferimento dovrebbe essere Corcione, che sarà coadiuvato da Carrotta e Mincione; nel tridente offensivo cercano spazio Dième e Pisani ma sono ancora in vantaggio Pietro Martinelli e Liurni, che supporteranno il centravanti Cristaldi.



