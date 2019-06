Diretta Armenia Liechtenstein/ Streaming video tv: equilibrio (Qualificazioni europei

Armenia Liechtenstein, in diretta dal Vazfen Sarsgyan Republican Stadium di Yerevan, si gioca sabato 8 giugno alle ore 18.00 e sarà una delle sfide della terza giornata delle qualificazioni agli Europei 2020. Sfida tra due squadre inserite nello stesso girone dell’Italia, che hanno perso entrambe le prime due sfide disputate in queste qualificazioni europee. L’Armenia ha perso 2-1 in casa della Bosnia e poi è caduta in casa con il punteggio di 0-2 contro la Finlandia, mentre il Liechtenstein non è ancora riuscita segnare un singolo gol visto che prima ha ceduto 0-2 in casa contro la Grecia per poi subire una goleada, 0-6, in casa dell’Italia. Dunque solo chi riuscirà a ottenere tre punti potrà mantenere viva la speranza di qualificazione pur essendo ancora alle battute iniziali delle eliminatorie; realisticamente però nella diretta di Armenia Liechtenstein dovremmo assistere, tra qui e la partita di ritorno, ad una sfida pere evitare di chiudere il girone all’ultimo posto, visto che nessuna delle due squadre ha concrete possibilità di ottenere il pass per la fase finale degli Europei.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Armenia Liechtenstein, sabato 8 giugno 2019 alle ore 18.00 presso il Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan valevole per la terza giornata delle qualificazioni agli Europei di calcio 2020, non si potrà seguire in diretta tv o in diretta streaming video via internet. Ci sarà però la possibilità di seguire l’incontro tramite informazioni utili che arriveranno dagli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI ARMENIA LICHTENSTEIN

Andiamo a dare uno sguardo più approfondito a quelle che sono le probabili formazioni di Armenia Liechtenstein valevole le qualificazioni a Euro 2020. L’Armenia del CT Gyulbudaghyants sarà schierata con un 4-2-3-1 con questo undici titolare: Airaperyan; Hovhannisyan, Haroyan, Calisir, Daghbashyan; Grigoryan, Mkhtaryan; Ozbiliz, Ghazaryan, Babayan; Briasco. Risponderà il Lichtenstein allenato dall’islandese Kolvidsson con un 4-4-2 schierato con: Buchel; Wolfinger, Hofer, Malin, Goppel; Sele, Polverino, Wieser, Kuhne; Hasler, Salanovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Armenia nettamente favorita per la vittoria contro il Liechtenstein dai bookmaker. Quota per il segno 1 fissata a 1.18 da Bet365, quota per il segno X offerta a 7.50 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 18.00 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 1.60 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 2.25 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



