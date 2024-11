DIRETTA GRECIA INGHILTERRA TUCHEL CERCA IL SORPASSO SULLA GRECIA

Primo posto in palio nella diretta Grecia Inghilterra valida per la quinta giornata del Gruppo C della Lega B di Nations League. Le due squadre si sfideranno in terra ellenica a partire dalle 20,45 di giovedì 14 novembre 2024 con tre punti che potrebbero cambiare le sorti di questo gruppo. La Grecia è a punteggio pieno e vuole confermare la straordinaria vittoria dell’andata anche contro un’Inghilterra che ha da poco cambiato in panchina. Una solo sconfitta per l’Inghilterra che ha perso solo all’andata e si trova a voler già misurare il possibile valore del neo arrivato Tuchel.

DIRETTA GRECIA INGHILTERRA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Grecia Inghilterra sarà trasmessa solo su UEFA TV perché nessuna emittente televisiva trasmetterà la Nations League. Avrete comunque la possibilità di seguire la partita attraverso la nostra diretta testuale che vi racconterà lo svolgimento della partita.

GRECIA INGHILTERRA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Giocherà 4-2-3-1 Jovanovic con Vlachodimos tra i pali ed una difesa formata da Rota, Mavropanos, Hatzidiakos e Giannoulis. Siopis e Kourbelis saranno i due mediani con Masouras e Tzolis sugli esterni a sostegno di Bakasetas come trequartista e Pavlidis unica punta.

Stesso modulo anche per Tuchel che affiderà la porta a Pickford con Walker, Guehi, Colwill e Lewis a completare la linea a quattro. Rice e Gallagher saranno i due centrocampisti più difensivi con Bellingham sulla trequarti insieme a Foden e Saka. L’unica punta sarà Kane con Solanke che cerca spazio anche a partita in corso.

GRECIA INGHILTERRA, LE QUOTE

Approfondiamo il discorso relativo alle quote della diretta Grecia Inghilterra andando a vedere le proposte di Sisal. I padroni di casa partono sfavoriti e il loro 1 è quotato a 5,00 contro l’1,72 per gli inglesi e il pareggio X a 3,50.