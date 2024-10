VIDEO INGHILTERRA GRECIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

A Wembley la Grecia sconfigge l’Inghilterra vincendo in trasferta ed in extremis per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la partita inizia su ritmi decisamente sostenuti ed entrambe le compagini provano a spezzare l’equilibrio con i greci che si vedono pure annullare una rete di Konstantinos Mavropanos per fuorigioco intorno all’11’.

I minuti passano e le azioni realmente degne di nota scarseggiano sebbene la Nazionale dei Tre Leoni getti alle ortiche una clamorosa opportunità per ripristinare l’equilibrio di partenza calciando infatti in curva con Palmer al 22′ da posizione molto più che favorevole. Nel secondo tempo i Biancoazzurri ripartono in maniera arrembante ed il loro atteggiamento viene ben ripagato subito al 49′ tramite il gol del vantaggio realizzato da Pavlidis, bravo a capitalizzare l’assist offertogli dal collega Koulierakis, mentre le cose si complicano ulteriormente per gli inglesi dovendo sostituire Saka per infortunio al 52′.

Nel finale il solito Pavlidis si vede annullare ben due reti per fuorigioco anche su segnalazione del VAR tra il 60′ e l’84’ ma, senza dimenticare la chance non concretizzata sul fronte opposto da Watkins al 61′, i britannici pareggiano all’87’ con un gol di Bellingham, assistito proprio da Watkins. Tutto questo non è però sufficiente a minare le certezze dei greci che si riportano avanti in maniera definitiva nel recupero al 90’+4′ quando Pavlidis completa la doppietta personale.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Andrea Colombo, proveniente dalla sezione di Como, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Saka al 45’+1′ e Rice al 53′ da un lato, Koulierakis al 7′, Kourbelis al 71′, Pavlidis al 90’+1′ e Pelkas al 90’+2′ dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa terza giornata della competizione europea permettono alla Grecia di salire a quota 9 nella classifica del gruppo 2 della Lega B di Nations League staccando i diretti rivali dell’Inghilterra, rimasti appunto fermi a 6 punti.

VIDEO INGHILTERRA GRECIA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS