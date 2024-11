DIRETTA ITALIA BOSNIA U19, SECONDO IMPEGNO PER GLI AZZURRINI

La diretta Italia Bosnia U19 è in programma per sabato 16 novembre 2024 alle ore 12:00 presso il Municipal Stadium di Archanes, in Grecia, come partita valida per la seconda giornata della prima fase delle qualificazioni ai campionati europei di calcio Under 19 che si terranno in Romania nel 2025. Dopo aver stravinto contro il Montenegro Under 19 all’esordio, gli Azzurrini del commissario tecnico puntano ora ad ottenere un altro successo pure contro la compagine gialloblu allenata dal commissario tecnico Dubravko Orlovic, che ha invece perso nettamente per 5 a 2 contro la Grecia.

La Bosnia Erzegovina under 19 partirà dunque con il coltello tra i denti ma i giovani italiani non hanno alcuna intenzione di farsi cogliere impreparati, puntando anzi a prender in mano le redini del match sin dalle prime battute della gara. L’arbitro designato per dirigere questo incontro è il signor Joni Hyytiä, proveniente dalla Finlandia, che sarà coadiuvato dagli assistenti Samu Koskinen, pure lui finlandese, ed il greco Michail Papadakis insieme con il connazionale Petros Tsagkarakis che svolgerà il ruolo di quarto uomo.

DIRETTA ITALIA BOSNIA U19, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Italia Bosnia U19 non dovrebbe essere garantita da nessuna emittente tv. Nessuno si è quindi aggiudicato i diritti per la messa in onda delle partite valide per le qulificazioni ai campionati europei Under 19 del 2025. La sfida non dovrebbe essere trasmessa in streaming nemmeno sul sito Vivoazzurro, raggiungibile anche tramite il sito web ufficiale della FIGC.

ITALIA BOSNIA U19, LE PROBABILI FORMAZIONI

In attesa che l’arbitro dia inizio alle ostilità, tentiamo di capire quali saranno le scelte prese dai due commissari tecnici in relazione agli schieramenti iniziali della diretta Italia Bosnia U19 che si disputa per il gruppo otto attraverso le probabili formazioni. Il commissario tecnico Alberto Bollini dovrebbe riconfermare il 4-3-3 vincente ammirato anche nella prima gara vinta contro i pari età del Montenegro e gli azzurrini dovrebbero quindi presentarsi con Martinelli in porta, Magni, Leoni, Natali e Pagnucco in difesa, Mannini, Sala e Riccio in mediana, Fortini, Ekhator e Camarda in attacco.

Gli ospiti, invece, potrebbero effettuare qualche modifica rispetto al modulo 4-2-3-1 impiegato contro la Grecia nella sconfitta subita per 2 a 5 appena tre giorni fa e dunque non è da escludere che il commissario tecnico Dubravko Orlovic possa rivoluzionare la sua Nazionale.

ITALIA BOSNIA U19, LE QUOTE

Infine, proviamo ad individuare il pronostico dell’esito finale per la diretta Italia Bosnia U19 attraverso uno sguardo approfondito alle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive per la sfida delle qualificazioni ad Euro Under 19 2025. Secondo Betsson gli Azzurrini partono da favoriti pagando infatti l’1 ad appena 1.24 mentre le chances di vittoria per la Bosnia U19 appaiono davvero scarse dato che il 2 viene invece quotato addirittura a 9.00. Difficile pure che si possa concretizzare un pareggio, dato al momento a 5.20. Anche Zonagioco la pensa in maniera simile pagando ugualmente la vittoria gialloblu ma offrendo invece 1.23 per l’1 e 5.33 per l’x.