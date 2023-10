DIRETTA GRECIA OLANDA/ Video streaming tv: storia quasi a senso unico (Euro 2024, 16 ottobre 2023)

DIRETTA GRECIA OLANDA: TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Grecia Olanda, possiamo osservare che questa partita vanta dieci precedenti, con un bilancio praticamente a senso unico composto da ben otto vittorie per l’Olanda a fronte di un pareggio e una vittoria per la Grecia. La prima volta fu nel 1972 in amichevole e finì 5-0 per l’Olanda, che era d’altronde nel momento migliore della sua storia calcistica. Il pareggio è arrivato il 25 marzo 1987, 1-1 in una partita valida per le qualificazioni agli Europei del 1988, che tra l’altro l’Olanda avrebbe poi vinto.

Probabili formazioni Inghilterra Italia/ Diretta tv: Donnarumma verso la conferma (Euro 2024 16 ottobre 2023)

L’unico successo ellenico è decisamente più recente, essendo arrivato giovedì 1° settembre 2016 in un’amichevole giocata in Olanda ma vinta per 1-2 dagli ospiti della Grecia. Infine, l’ultimo precedente è evidentemente recentissimo. Parliamo del match d’andata del girone in corso delle qualificazioni agli Europei 2024, giocato giovedì 7 settembre scorso e terminato con un netto 3-0 olandese con i gol dell’atalantino Marten De Roon, di Cody Gakpo e Wout Weghorst, con ben due assist dell’interista Denzel Dumfries. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BOSNIA PORTOGALLO/ Video streaming tv: lusitani bestia nera slava (Euro 2024, 16 ottobre 2023)

GRECIA OLANDA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita tra Grecia e Olanda sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky, precisamente sul canale Sky Sport Calcio, incluso nella copertura Diretta Gol Euro 2024. Inoltre, sarà possibile seguire la partita in diretta streaming video tramite Now TV e Sky Go. Per farlo, è possibile scaricare le app ufficiali di queste piattaforme o accedere ai loro siti web utilizzando Smart TV o dispositivi mobili come computer, tablet, console o smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Grecia Olanda, in diretta lunedì 16 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Agia Sophia di Atene, sarà una sfida valida per l’ottava giornata delle qualificazioni UEFA a Euro 2024. La Grecia attualmente si trova al secondo posto nel girone con 12 punti, mentre l’Olanda segue al terzo posto con 9 punti, sebbene abbia una partita in meno. La Francia è già qualificata e occupa il primo posto.

Risultati qualificazioni Europei 2024, classifiche/ Diretta gol live score: si comincia! 16 ottobre 2023

La qualificazione agli Europei è ora in gioco tra Grecia e Olanda, rendendo questa partita di ritorno di fondamentale importanza. Nel match d’andata, l’Olanda aveva vinto in casa per 3-0, ma ci si aspetta una partita più combattuta nel ritorno. La Grecia è in buona forma dopo due vittorie consecutive contro l’Irlanda e Gibilterra, entrambe senza subire gol. Dall’altra parte, l’Olanda è reduce da una sconfitta casalinga per 1-2 contro la Francia e deve evitare passi falsi per non mancare l’approdo a Euro 2024.

PROBABILI FORMAZIONI GRECIA OLANDA

Le probabili formazioni della diretta Grecia Olanda, match che andrà in scena allo stadio Agia Sophia di Atene. Per la Grecia, Gustavo Poyet schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Hatzidiakos, GIannoulis; Bakasetas, Bouchalakis, Pelkas; Masouras, Pavlidis, Fountas. Risponderà l’Olanda allenata da Ronald Koeman con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Flekken; De Vrij, Van Dijk, Aké; Dumfries, Koopmeiners, De Roon, Blind; Xavi Simons, Weghorst, Malen.

GRECIA OLANDA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Grecia Olanda, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida delle qualificazioni a Euro 2024. La vittoria della Grecia con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo dell’Olanda, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.











© RIPRODUZIONE RISERVATA