Diretta/ Olanda Grecia (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (Euro 2024, 7 settembre 2023)

DIRETTA OLANDA GRECIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Olanda Grecia prende il via tra pochi minuti. Fino a questo momento la nazionale di Ronald Koeman ha deluso nelle qualificazioni agli Europei 2024: ha giocato solo due partite per la concomitanza della Final Four di Nations League, e pesa ovviamente lo 0-4 incassato in Francia. Il parziale riscatto è arrivato contro Gibilterra: 3-0 per gli orange, che però fino al 50’ vincevano di un solo gol e poi hanno anche faticato per trovare le altre due reti, arrivate peraltro con il difensore Nathan Aké. Olanda che dunque ha bisogno di un deciso cambio di passo se vuole superare indenne il girone ed evitare brutte sorprese, già arrivate nel terzo millennio.

Diretta/ Francia Irlanda (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (Euro 2024, 7 settembre)

La Grecia ha l’obbligo di provarci: dopo tre partite ha ottenuto 6 punti, ha fatto il suo dovere battendo Gibilterra e Irlanda (5 gol segnati e uno subito) e poi ha destato una buona impressione anche in Francia, perdendo 1-0. Dunque, adesso vedremo quello che succederà sul terreno di gioco del Philips Stadion di Eindhoven dove le due nazionali sono pronte a darsi battaglia: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i protagonisti nelle qualificazioni agli Europei 2024, finalmente la diretta di Olanda Grecia sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati qualificazioni Europei 2024, classifiche/ Diretta gol live score: Montenegro beffato! (7 settembre)

OLANDA GRECIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita tra Olanda e Grecia sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky, precisamente sul canale Sky Sport Calcio, incluso nella copertura Diretta Gol Euro 2024. Inoltre, sarà possibile seguire la partita in diretta streaming video tramite Now TV e Sky Go. Per farlo, è possibile scaricare le app ufficiali di queste piattaforme o accedere ai loro siti web utilizzando Smart TV o dispositivi mobili come computer, tablet, console o smartphone.

OLANDA GRECIA: I TESTA A TESTA

Andiamo a scoprire quali sono i precedenti che accompagnano la diretta di Olanda Grecia. In totale sono nove, e la partita manca da sette anni: un’amichevole del settembre 2016 giocata proprio al Philips Stadion di Eindhoven aveva fatto registrare la vittoria della Grecia, passata in rimonta con i gol di Konstantinos Mitroglou e Giannis Gianniotas dopo l’iniziale vantaggio firmato da Georginio Wijnaldum. In generale abbiamo però sette affermazioni dell’Olanda e un pareggio, dunque un bilancio a senso unico: prima di questa amichevole le due nazionali si erano incrociate per l’ultima volta nel 2004, sempre in amichevole e sempre a Eindhoven.

Diretta/ Germania Italia U20 (risultato finale 1-1): pari per azzurri! (7 settembre 2023)

Era finita 4-0 per gli orange con le reti di Roy Makaay, Boudewijn Zenden, Johnny Heitinga e Pierre Van Hooijdonk. Poi abbiamo delle sfide valide per qualificazioni varie, ultima delle quali agli Europei 1992; la prima di sempre invece è un’amichevole del febbraio 1972, dunque quella era l’Olanda di Johan Cruijff e del calcio totale che avrebbe raggiunto, due anni dopo, la prima di due finali consecutive ai Mondiali. Era finita 5-0 ad Atene: Cruijff aveva segnato due gol, doppietta anche per Barry Hulshoff e sigillo di Johan Neeskens. (agg. di Claudio Franceschini)

OLANDA GRECIA: GLI ORANGE NON POSSONO SBAGLIARE!

Olanda Grecia, in diretta giovedì 7 settembre 2023 alle ore 20.45 presso il Philips Stadion di Eindhoven, sarà una sfida valida per la quinta giornata delle qualificazioni UEFA a Euro 2024. Le gare di qualificazione per gli Europei del 2024 sono tornate, e in questa quinta giornata, l’Olanda sarà una delle prime squadre a scendere in campo. Il Gruppo B è quello in cui si trova l’Olanda insieme alla Grecia e alla Francia che comanda a punteggio pieno, proprio dopo la vittoria sugli ellenici.

Attualmente, l’Olanda ha due partite da recuperare rispetto alla Francia, che è in testa alla classifica. La sfida contro la Grecia, attualmente al secondo posto con 6 punti, è fondamentale e assomiglia molto a uno scontro diretto. Per l’Olanda, che finora conta solo sui 3 punti conquistati contro Gibilterra, non ci sono margini di errore, ma anche la Grecia sarà altamente motivata, cercando almeno di strappare un punto in trasferta alla squadra di Van Dijk, Depay e compagni.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA GRECIA

Le probabili formazioni della diretta Olanda Grecia, match che andrà in scena al Philips Stadion di Eindhoven. Per l’Olanda, Ronald Koeman schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bijlow, Dumfries, Geertruida, Van Djjik, Ake, De Jong, Wieffer, Malen, Koopmainers, Simons, Gapko. Risponderà la Grecia allenata da Gustavo Poyet con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Vlachidimos, Baldock, Retsos, Chatdziakos, Tsimikas, Kourbelis, Mantalos, Masouras, Bakasetas, Pelkas, Giakoumakis.

OLANDA GRECIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Olanda Grecia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida delle qualificazioni a Euro 2024. La vittoria dell’Olanda con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.43, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo della Grecia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA