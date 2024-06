Diretta Gregorio Paltrinieri/ 10 Km fondo streaming video Rai: via alla gara! (Europei 2024, oggi 12 giugno)

DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI 10 KM FONDO: SI COMINCIA!

Eccoci finalmente alla diretta di Gregorio Paltrinieri nella 10 Km fondo: agli Europei nuoto 2024 Belgrado si gareggia quattro mesi dopo l’inusuale Mondiale di Doha, disputato in febbraio quest’anno. Se nella 5 Km i già citati Logan Fontaine e Marc-Antoine Olivier erano saliti nuovamente sul podio, bissando quanto fatto agli Europei sulla distanza doppia ma stavolta prendendosi oro e argento (con Domenico Acerenza bronzo), nella 10 Km il titolo europeo era andato a Kristof Rasovszky che aveva nuotato in 1h48’21’’, Olivier aveva ottenuto la seconda medaglia d’argento nella kermesse mentre il britannico Hector Pardoe era stato bronzo.

L’estate precedente invece, ai Mondiali di Budapest, medaglia d’oro per Florian Wellbrock (con il tempo di 1h50’40’’) davanti a Rasovszky e Oliver Klemet, beffati i due azzurri Acerenza e Paltrinieri che erano arrivati quarto e quinto, anche se non troppo vicini al podio. Adesso tocca davvero metterci comodi e scoprire cosa succederà in acqua tra poco, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando e dunque la diretta della 10 Km fondo con Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza sta finalmente per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA 10 KM FONDO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE GLI EUROPEI NUOTO 2024

Non è ancora stato aggiornato il programma ufficiale della diretta tv della 10 Km fondo: gli Europei nuoto 2024 Belgrado saranno comunque trasmessi dalla televisione di stato e l’appuntamento con la gara in acque libere dovrebbe essere affidato a Rai Sport (canale 58) che si occuperà anche dei tuffi sin dalla mattina. Naturalmente sarà una visione in chiaro per tutti, con la possibilità di seguire la gara anche in diretta streaming video: vi basterà dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play, oppure installare e attivare la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, 10 KM FONDO CON GREGORIO PALTRINIERI

GREGORIO PALTRINIERI 10 KM FONDO: L’ULTIMA VOLTA

Mentre aspettiamo che la diretta di Gregorio Paltrinieri nella 10 Km fondo prenda il via, possiamo ricordare cosa era accaduto due anni fa quando gli Europei nuoto erano stati ospitati da Roma. Al Lido di Ostia era arrivata una splendida medaglia d’oro per l’Italia, ma con Domenico Acerenza: il lucano aveva concluso la sua prova in 1h50’33’’ e per quattro secondi aveva sopravanzato il francese Marc-Antoine Olivier, la nazionale transalpina aveva fatto doppietta perché la medaglia di bronzo era stata vinta da Logan Fontaine, anche lui arrivato non troppo lontano da Acerenza e dal connazionale Olivier.

Per Gregorio Paltrinieri era stato solo settimo posto; il carpigiano era giunto lontano dal gruppo dei migliori, sopravanzato anche da Matan Roditi, Oliver Klemet e Kristof Rasovszky, un altro dei favoriti che non era riuscito a competere per il podio. In acqua c’era anche Andrea Manzi, ma per lui era stato solo tredicesimo posto a ben sei minuti da Acerenza. Ora, si gareggia due anni dopo e tante cose potrebbero essere cambiate, non resta che stare a vedere cosa succederà nella diretta della 10 Km fondo agli Europei nuoto 2024 Belgrado e poi potremo trarre le nostre conclusioni sulla gara… (agg. di Claudio Franceschini)

10 KM FONDO EUROPEI NUOTO 2024 BELGRADO, TORNA GREGORIO PALTRINIERI!

Sarà una grande mattinata quella dedicata alla diretta di Gregorio Paltrinieri: il carpigiano torna a confrontarsi con la 10 Km fondo agli Europei nuoto 2024 Belgrado, l’appuntamento è per mercoledì 12 giugno con inizio alle ore 12:00. Una gara che oltre a Paltrinieri vedrà impegnati anche Domenico Acerenza e Dario Verani: attenzione perché sono almeno due, oltre a tutto il resto, i motivi per seguire questa 10 Km in acque libere. Il primo è che Acerenza è il campione europeo in carica: dunque andrà alla ricerca di una conferma e di un bis che sarebbe spettacolare.

Il secondo motivo invece è che, per quanto riguarda il nuoto in acque libere, la 10 Km fondo sarà l’unica gara presente nel programma delle Olimpiadi, di conseguenza questo evento agli Europei nuoto 2024 Belgrado sarà una sorta di anticipo di quanto vedremo ai Giochi di Parigi, e gli azzurri potranno prendere le misure anche se poi le condizioni potranno essere diverse. Ora non vediamo l’ora di assistere alla diretta di Gregorio Paltrinieri e tutti gli altri nella 10 Km fondo, sperando naturalmente che le cose possano essere positive per i nostri rappresentanti in Serbia.

DIRETTA 10 KM FONDO: IL CONTESTO AGLI EUROPEI NUOTO 2024 BELGRADO

La diretta di Gregorio Paltrinieri nella 10 Km fondo agli Europei nuoto 2024 Belgrado dunque ci consegna un carpigiano che torna a cimentarsi con questa distanza dopo un anno: a Fukuoka, in Giappone, Paltrinieri era arrivato quinto mentre all’inizio di quest’anno, kermesse anticipata proprio in vista delle Olimpiadi, il carpigiano non aveva preso parte alla 10 Km di fondo preferendo concentrarsi sui 5 Km, in cui però non era andato oltre l’ottava posizione. Se parliamo di acque libere, l’ultimo successo individuale resta l’oro nella distanza dimezzata agli Europei Roma 2022; sui 10 Km invece Paltrinieri era stato campione Mondiale a Budapest nello stesso 2022.

Ultimamente si è fatto largo il già citato Domenico Acerenza, che forse oggi rappresenta il vero italiano da tenere d’occhio nel fondo: suo l’oro agli Europei di due anni fa e poi settimo nella 10 Km fondo a Doha, a Fukuoka l’anno precedente aveva invece sfiorato il podio dovendosi accontentare del quarto posto. Ad ogni modo vedremo: avremo in acqua tre italiani e la speranza è quella di prendersi una medaglia, anche perché come detto ci saranno le Olimpiadi a farci compagnia tra poco e dovremo farci trovare assolutamente pronti, tra poco dunque la diretta di Gregorio Paltrinieri, Acerenza e Verani nella 10 Km fondo.











