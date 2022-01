Diretta Grosseto Carrarese/ Streaming video tv: ospiti in ottima forma (Serie C)

DIRETTA GROSSETO CARRARESE: DERBY TOSCANO!

Grosseto Carrarese, in diretta domenica 23 gennaio alle ore 14:30 dallo stadio Carlo Zecchini di Grosseto, è valida per la ventitreesima giornata del Girone B di Serie C 2021-2022. Dopo il lungo stop causato dal Covid-19, la terza serie italiana torna in campo. Nell’ultima partita disputata lo scorso 22 dicembre, il Grosseto è uscito sconfitto contro il Modena, gara terminata 2-1. La squadra allenata da Agenore Maurizi, è in penultima posizione con 14 punti, in piena zona playout.

La Carrarese è invece reduce dal successo conseguito tra le mura amiche contro il Pontedera, partita conclusa con il punteggio di 2-0. La squadra allenata da Antonio Di Natale, è in buona forma, infatti nelle ultime cinque uscite in campionato ha collezionato tre pareggi e due vittorie, collocandosi in decima posizione con 26 punti. Nella partita di andata, giocata lo scorso settembre, la Carrarese ha conquistato i tre punti, imponendosi con il punteggio di 2-1 sul Grosseto.

GROSSETO CARRARESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Grosseto Carrarese di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter assistere al match, bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GROSSETO CARRARESE

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Grosseto Carrarese, le quali si affronteranno nella gara valevole per la ventitreesima giornata del Girone B di Serie C. L’allenatore di casa, Agenore Maurizi dovrebbe schierare il modulo 4-3-1-2. Questa la probabile formazione titolare del Grosseto: Barosi; Verducci, Ciolli, Seniega, Raimo; Vrdoljak, Cretella, Artioli; Serena; Arras, Moscati.

Antonio Di Natale, tecnico della Carrarese, dovrebbe rispondere schierando la sua squadra con lo schema 4-3-1-2. Ecco la probabile formazione titolare degli azzurri, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella trasferta di Grosseto: Vettorel, Grassini, Kalaj, Khailoti, Semprini; Pasciuti, Luci, Battistella; D’Auria; Energe, Doumbia.

