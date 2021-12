Video/ Modena Grosseto (2-1) gol e highlights: canarini in volo (Serie C)

Il Modena supera 2-1 in casa il Grosseto nella partita di Serie C di cui potremo ammirare i video highlights. Gialloblù avanti con Tremolada nel primo tempo. Nella ripresa Scarsella raddoppia ma poi Boccardi su rigore fa tornare in corsa i toscani. In classifica, gli emiliani si confermano al secondo posto, prima del derby con la Reggiana, in programma alla ripresa di gennaio. Derby anche per il fanalino di coda, Grosseto, che affronterà la Pistoiese in uno spareggio salvezza. CLICCA QUI PER IL VIDEO MODENA GROSSETO (2-1)

VIDEO MODENA GROSSETO: SINTESI PRIMO TEMPO

La direzione del confronto è affidata a Paride Tremolada di Monza, coadiuvato da Antonio Severino di Campobasso e Amir Salama di Ostia Lido. Il IV ufficiale è Daniele Virgilio di Trapani. Approccio piuttosto aggressivo della formazione ospite, buoni fraseggi della compagine di Lamberto Magrini. Il primo a provarci è Cretella: violento destro del centrocampista dei toscani con palla a lato di poco alla destra di Gagno che si era comunque tuffato. Si accende Azzi: cambia passo il brasiliano sulla corsia sinistra ma il suo cross è troppo profondo per Ogunseye che commette fallo. Poco dopo ci prova Gerli, conclusione dai 20 metri si perde a lato alla sinistra di Barosi vanamente proteso in tuffo. Azione insistita del Modena, Tremolada praticamente da fermo la scodella sul secondo palo dove si avventano in maniera simultanea Scarsella e Minesso con palla sul fondo.

Al 25esimo Vrdoljak perde una palla nella propria metà campo in maniera ingenua, Armellino prova a mandare in verticale Minesso, il suo destro è bloccato da Barosi. Ospiti vicini al vantaggio. Percussione di De Silvestro che si incunea in area, il suo diagonale supera Gagno non trovando per un soffio Scaffidi sul secondo palo. Il risultato si sblocca al 36esimo ma a passare in vantaggio è il Modena. Errore sanguinoso in uscita della retroguardia ospite con Siniega che perde palla, Azzi va via sulla sinistra il suo suggerimento per Minesso respinto da Vrdoljak, Tremolada da pochi passi non lascia scampo a Barosi. Ancora Tremolada da sinistra, il suo cross attraversa l’area uscendo di un soffio alla sinistra del portiere avversario. Prima ammonizione nelle file del Grosseto, ne fa le spese Siniega. Sempre pericoloso Azzi. Ancora devastante il brasiliano sulla sinistra fa trenta metri palla al piede, si porta sul destro con palla a lato di un soffio.

VIDEO MODENA GROSSETO: SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio durante l’intervallo. Si procura il primo angolo della ripresa il Grosseto con Scaffidi. Da sinistra calcia Vrdoljak con palla scodellata in area, respinge la difesa gialloblù poi il tiro di Cretella si perde a lato. Gol annullato al Grosseto al 49esimo, cross di Cretella a trovare Semeraro il quale la rimette in mezzo per Scaffidi che aveva messo la sfera alle spalle di Gagno. Il numero 11 biancorosso viene ritenuto in fuorigioco dalla terna arbitrale. Poco dopo Armellino la scodella in mezzo, il suo cross a cercare Ogunseye: l’attaccante non arriva sulla sfera di un soffio. Primo cambio della gara, lo effettua il Modena: esce Ogunseye al suo posto Mosti. Modena vicino al gol al 56esimo. Azzi serve Minesso a centro area, il suo piatto destro viene respinto oltre la linea di fondo da un difensore ospite. Ciofani perde un pallone “sanguinoso” nella propria metà campo, De Silvestro manda in verticale Graffidi: la conclusione di destro dal vertice sinistro dell’area a lato.

Rispondono i gialloblù. No look di Tremolada per Azzi, il suo esterno sinistro viene trova il grande intervento di Barosi. Doppio cambio nel Grosseto, escono Scaffidi e Cretella, al loro posto Ghisolfi e Boccardi. Proprio i nuovi entrati confezionano una interessante azione, la conclusione di Boccardi viene respinta da Pergreffi in angolo. Doppio cambio anche per il Modena: escono Armellino e Tremolada, entrano Di Paola e Ponsi. Al 75esimo il Modena raddoppia. Azzi danza letteralmente sul pallone e premia l’inserimento a destra di Mosti il quale di prima intenzione trova il perfetto inserimento di Scarsella che batte Barosi: 2-0. Triplice cambio per il Grosseto: escono Serena, Semeraro e De Silvestro, entrano Gorelli, Arras e Ponsi. Arras spinge sulla destra atterrato da Pergreffi, cartellino giallo per il difensore del Modena. Rigore per il Grosseto. Ammonito Gagno e dal dischetto Boccardi non sbaglia: 1-2. Intanto nel Modena Scarsella viene rilevato da Maggioni, e i canarini passano al 3-5-2. Nel finale gli emiliani gestiscono bene. Ammonito Ciofani prima dello scadere.



