VIDEO ENTELLA GUBBIO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Comunale di Chiavari la Virtus Entella ha la meglio sul Gubbio vincendo per 2 a 1 come vedremo nelle immagini del video Entella Gubbio con i gol e gli highlights. Nel primo tempo i biancazzurri iniziano la partita nel migliore dei modi riuscendo infatti a spezzare l’equilibrio di partenza immediatamente al 10′ per merito del gol siglato da Guiu, protagonista con un preciso colpo di testa a battere il portiere Venturi.

Video Lumezzane Albinoleffe (1-0)/ Gol e highlights: Malotti in extremis! (Serie C, 10 novembre 2024)

I minuti passano e la reazione dei rossoblu viene affidata a Fossati il cui tiro viene tuttavia ribattuto dalla retroguardia avversaria al 13′ ed i liguri si riaffacciano quindi in attacco con gli spunti falliti da Parodi al 23′ e da Guiu al 33′. Nel secondo tempo i Lupi tornano in campo con un piglio diverso rispetto a quanto ammirato nel corso della frazione di gioco precedente e gli sforzi effettuati cosentono loro di raggiungere il pareggio con la rete firmata da Corsinelli al 51′ con un colpo di testa a sfruttare un cross dalla corsia di destra.

Video Crotone Catania (3-2) / Gol e highlights: emozioni infinite allo Scida (Serie C, 10 Novembre 2024)

Nel finale i Diavoli Neri chiudono i conti riportandosi avanti in modo definitivo al 79′ con il gol di Guiu segnato con un pallonetto che gli vale la doppietta personale. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Jules Roland Andeng Tona Mbei, proveniente dalla sezione di Cuneo, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Costa al 62′ da un lato, Proietti al 63′ e Stramaccioni al 67′ dall’altro.

I tre punti conquistati tra le mura amiche in questa quattordicesima giornata di campionato permettono all’Entella di toccare quota 27 nella classifica del girone B della Serie C 2024/2025 mentre il Gubbio non si muove, rimanendo anzi bloccato a 18 punti.

Video Ascoli Pontedera (1-1)/ Gol e highlights: pari al Del Duca (Serie C, 10 novembre 2024)

VIDEO ENTELLA GUBBIO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS