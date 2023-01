DIRETTA GUBBIO CARRARESE/ Video streaming tv: è l’undicesima sfida al Barbetti

DIRETTA GUBBIO CARRARESE: I TESTA A TESTA

Soffermiamoci per la diretta di Gubbio Carrarese ora sui precedenti tra le due squadre. Prima di oggi al Pietro Barbetti le due squadre si sono affrontate già in altre dieci occasioni. Il bilancio ci parla di cinque successi per i padroni di casa, due per gli ospiti e tre pareggi. L’ultimo precedente ci porta indietro al 19 ottobre del 2021, una gara terminata clamorosamente col risultato finale di 4-0. Nel primo tempo il match lo sbloccavano i gol di Bulevardi e Aurelio con nel finale i gol messi a segno da Oukhadda e Spalluto.

Diretta/ Carrarese Alessandria (risultato finale 0-1): la decide Galeandro

La Carrarese invece non vince in trasferta contro questo avversario dal febbraio 2015 quando il match fu veramente clamoroso. I padroni di casa infatti la sbloccarono al minuto 61 grazie a una giocata di Marchionni. Gli ospiti trovarono la via del pari con Cellini su calcio di rigore al minuto 88 con rete decisiva siglata da Teso al 94esimo. Vedremo cosa ci racconterà la gara di oggi e come aggiornerà il bilancio in merito.

Diretta/ Entella Gubbio (risultato finale 0-0): salva Di Gennaro

DIRETTA GUBBIO CARRARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

In attesa di conferma del palinsesto per la diretta tv sulla televisione satellitare – ricordando che i canali del pacchetto Calcio di Sky trasmettono alcune partite di Serie C – possiamo citare che Gubbio Carrarese e tutte le gare del campionato di terza divisione sono disponibili sul portale Eleven Sports, da poco tempo incluso nell’abbonamento a DAZN; sarà quindi una visione in diretta streaming video, potendo scegliere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand, usufruendo poi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA/ Entella Carrarese (risultato finale 4-0): poker e dominio ligure!

GUBBIO CARRARESE: A CACCIA DI RISCATTO!

Gubbio Carrarese sarà diretta dal signor Fabio Pirrotta: in programma alle ore 18:30 di martedì 31 gennaio, si gioca per la 25^ giornata nel campionato di Serie C 2022-2023. Partita valida per il girone B, nel quale il Gubbio ad un certo punto ha anche sperato di poter correre per la promozione diretta; poi sono arrivate quattro sconfitte consecutive che hanno affondato la squadra, comunque ancora in piena lotta per andare subito alla fase nazionale dei playoff e reduce da un buon pareggio sul campo dell’Entella, con cui ha spezzato la serie negativa pur dovendo rimandare l’appuntamento con la vittoria.

La Carrarese invece è in crisi: ancora una volta i marmiferi rischiano di non giocare i playoff, per le ambizioni della società sarebbe chiaramente un duro colpo e ora servono i risultati sul campo. Non sono arrivati domenica, vista la sconfitta interna contro l’Alessandria; bisognerà vedere se il riscatto arriverà oggi nella diretta di Gubbio Carrarese, ma chiaramente si tratterà di una partita complicata. Vedremo quindi cosa succederà, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare le nostre considerazioni sulle scelte che verranno operate da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO CARRARESE

Piero Braglia si affida al consueto 3-5-2 per la diretta Gubbio Carrarese: Andrea Signorini guida la difesa a protezione di Raffaele Di Gennaro, reparto completato da Denis Portanova e Bonini con un centrocampo nel quale elementi come Morelli e Nicolao (ma occhio a Tazzer e Spina) possono giocare ancora come esterni, in mezzo invece Rosaia dovrebbe essere supportato da Toscano e Gaetano Vitale che saranno le due mezzali. A comporre il tandem offensivo ecco invece Arena e Federico Vazquez, ma il veterano Mbakogu è chiaramente pronto a dire la sua.

Per Alessandro Dal Canto modulo speculare: Imperiale, Dario D’Ambrosio e Marino in difesa con Rovida che occupa la porta, possibile che sugli esterni cambi qualcosa con Daniel Frey e Coccia pronti a prendere il posto di Grassini e Cicconi anche per naturale turnover. In mezzo al campo Della Latta è il riferimento; Bozhanaj e Schiavi possono essere confermati giocando sugli interni, davanti Giannetti e Alessandro Capello (8 gol nel suo campionato) restano in vantaggio sulla concorrenza, rappresentata in particolar modo da Bernardotto.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico sulla diretta di Gubbio Carrarese, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita nella 25^ giornata del girone B di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,90 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,15 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 4,00 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.











© RIPRODUZIONE RISERVATA