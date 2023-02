Diretta/ Gubbio Fiorenzuola streaming video tv: sfida interessante (Serie C)

DIRETTA GUBBIO FIORENZUOLA: GARA DA PLAYOFF

La diretta Gubbio Fiorenzuola, in programma domenica 19 febbraio 2023 alle ore 14:30, racconta di una sfida che si giocherà completamente nella zona playoff. Infatti i padroni di casa sono quinti e nonostante arrivino dalla sconfitta con la Reggiana capolista, stanno riuscendo a tenere botta dalle inseguitrici. Il Fiorenzuola invece sono quattro partite che non trova la via del successo, rimanendo però aggrappato al treno playoff col decimo posto.

In casa il Gubbio è reduce da ben tre sconfitte che hanno portato il totale delle partite perse a sei, esattamente come quelle vinte con un solo pareggio in disavanzo. Il Fiorenzuola fuori casa ha un rapporto prevalentemente di vittoria o sconfitta (rispettivamente cinque e sei) con solamente due partite pareggiate su tredici.

GUBBIO FIORENZUOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della sfida Gubbio Fiorenzuola sarà trasmessa sulla piattaforma Eleven Sports, casa delle tre gironi di Serie C. L’evento sarà visibile solamente se l’utente è in possesso di un abbonamento altrimenti dovrà obbligatoriamente sottoscriversi. Le due opzioni sono quelle di un pass per l’intera stagione oppure mensile.

Dopodiché si potrà assistere alla diretta Gubbio Fiorenzuola in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari..

GUBBIO FIORENZUOLA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Gubbio Fiorenzuola vedono i padroni di casa adoperarsi col 3-4-3. Greco tra i pali, trio difensivo con Dutu-Redolfi-Bonini. A centrocampo largo spazio a Morelli a destra e Nicolao a sinistra mentre Rosaia e Toscano giocheranno centrali. Davanti Arena, Vazquez e Spina.

Rispondono i rossoneri con il 4-3-3 designato che ha Battaiola come portiere. Danovaro a destra, gubbioa sinistra e la cintura difensiva che si compone di Cavalli e Quaini. A centrocampo Stornati, Fiorini (in gol col Montevarchi) e Currarini. Tridente offensivo Morello-Mastroianni-Sartore.

