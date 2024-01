Diretta/ Gubbio Lucchese streaming video e tv. Umbri lanciatissimi (Serie C, 28 gennaio 2024)

GUBBIO LUCCHESE: ESITO SCONTATO?

Gubbio Lucchese, in diretta domenica 28 gennaio 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Pietro Barbetti di Gubbo, sarà una sfida valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C. Umbri lanciatissimi dopo le ultime cinque partite in cui sono riusciti a raccogliere quattro vittorie e un pareggio, uscendo vittoriosi anche dall’ultima trasferta di Fermo, con la formazione rossoblu che è risalita nella classifica del girone B fino al settimo posto in classifica, in piena zona play off.

Più attardata la Lucchese che si è però assestata a metà classifica dopo l’ultima vittoria interna contro la Recanatese. I rossoneri toscani hanno vissuto finora una stagione da alti e bassi ma la vittoria contro i marchigiani è stata cruciale per tenere a distanza il quintultimo posto e la zona play out, ora di nuovo a 3 lunghezze di distanza in una classifica del girone C particolarmente schiacciata nella sua seconda metà.

GUBBIO LUCCHESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Gubbio Lucchese sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Gubbio Lucchese e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO LUCCHESE

Le probabili formazioni della diretta Gubbio Lucchese, match che andrà in scena allo stadio Pietro Barbetti di Gubbio. Per il Gubbio, Pietro Braglia schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vettorel; Corsinelli, Pirrello, Signorini, Mercadante; Mercati, Casolari, Bumbu, Di Marco, Chierico; Udoh. Risponderà la Lucchese allenata da Giorgio Gorgone con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Chiorra; Gucher, Tirtiello, Fazzi; Quirini, Tumbarello, Cangianiello, Visconti; Guadagni, Rizzo Pinna; Yeboah.

GUBBIO LUCCHESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Gubbio Lucchese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Gubbio con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo della Lucchese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.











