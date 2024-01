Diretta/ Lucchese Recanatese (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia! (Serie C, 20 gennaio 2024)

DIRETTA LUCCHESE RECANATESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Lucchese Recanatese è una sfida a metà classifica tra due squadre che non stanno però avendo un rendimento particolarmente brillante nell’ultimo periodo. Lucchese reduce da due sconfitte consecutive di fila, l’ultima in casa contro il Sestri Levante con i rossoneri che hanno finora, con 17 gol realizzati, il quarto peggior attacco del girone B, con due soli gol messi a segno nelle ultime cinque partite disputate in campionato.

Dopo quattro sconfitte consecutive è tornata invece a muovere la classifica la Recanatese, pareggio in casa della Juventus U23 e formazione marchigiana che invece traballa più in difesa, con 31 gol subiti fino a questo momento della stagione. All’andata Lucchese corsara e vincente 1-3 sul campo della Recanatese, che ha vinto però nell’ultimo precedente a Lucca disputato il 12 febbraio 2023. (agg. di Fabio Belli)

LUCCHESE RECANATESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Lucchese Recanatese sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Lucchese Recanatese e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta Lucchese Recanatese si contano sulle dita di una mano. La prima volta che le due squadre si sono sfidate è stato nella stagione 2022/2023 con il risultato finale di 0-0. Al ritorno invece ben quattro reti con la vittoria giallorossa per 3-1. Doppietta di Carpani, rete del momentaneo 2-1 di Bruzzaniti e infine il gol di Senigagliesi per mettere al sicuro il punteggio a favore della Recanatese al minuto ottantuno.

Stesso risultato ma a parti inverse nel corso di questa stagione. Infatti, il 16 settembre 2023 la Lucchese di fatto replica la Recanatese vincendo allo stesso identico modo: va in vantaggio 2-0 con Gucher e Rizzo Pinna su calcio di rigore, subisce un gol da parte di Melchiorri verso l’ora di gioco e infine chiude i giochi grazie a Tumbarello in pieno recupero. Insomma, poche partite ma che tracciano fin qui un bilancio molto equilibrato per non dire a specchio. (aggiornamento di Christian Attanasio)

LA PRESENTAZIONE

Lucchese Recanatese, in diretta sabato 20 gennaio 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C. Lucchese e Recanatese si trovano in una situazione critica e non possono permettersi errori nello scontro diretto in terra toscana, valido per la seconda giornata del girone di ritorno. Attualmente entrambe a quota 24 punti, le due squadre sono distanti di quattro punti dalla decima posizione, che garantisce l’accesso ai playoff, e si trovano solo a due punti dalla zona play out. La classifica suggerisce la necessità di una strategia prudente, supportata anche dalle recenti prestazioni: la Lucchese ha perso tre delle ultime cinque partite, mentre la Recanatese ha interrotto una serie di quattro sconfitte consecutive con un pareggio contro la Juventus Next Gen.

Entrambe le squadre non erano state inizialmente chiamate a competere nelle posizioni di vertice, ma ora l’obiettivo principale è evitare la pericolosa zona playout. La situazione della Lucchese è particolarmente delicata dopo la recente pesante sconfitta casalinga contro il Sestri Levante. Sia per i toscani che per i marchigiani, muovere la classifica diventa essenziale, nonostante l’importante impegno della semifinale di Coppa Italia contro il Padova in programma mercoledì e che si disputerà sempre in casa.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE RECANATESE

Le probabili formazioni della diretta Lucchese Recanatese, match che andrà in scena allo stadio Porta Elisa di Lucca. Per la Lucchese, Giorgio Gorgone schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chiorra; Fazzi, Tiritiello, Benassai, Quirini; Gucher, Canganiello; Guadagno, Rizzo Pinna, Visconti; Yeboah. Risponderà la Recanatese allenata da Giovanni Pagliari con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Meli; Veltri, Ricci, Peretti; Longobardi, Morrone, Raparo, Carpani, Shiba; Melchiorri, Sbaffo.

LUCCHESE RECANATESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lucchese Recanatese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Lucchese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo della Recanatese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.75.











