DIRETTA/ Fermana Gubbio risultato (0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 21 gennaio 2024)

DIRETTA FERMANA GUBBIO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

In Fermana Gubbio la squadra marchigiana resta sul fondo della classifica, a -3 dall’Olbia penultima e con numeri finora pesanti, con 11 gol realizzati e 33 subiti i marchigiani hanno contemporaneamente il peggior attacco e la peggior difesa del girone B. Pesante 4-0 per la Fermana nell’ultima trasferta contro il Pontedera, con due sole partite vinte finora dai gialloblu nel loro cammino in campionato.

Sta vivendo invece un ottimo momento il Gubbio, che dopo tre vittorie consecutive ha continuato comunque a muovere la classifica con uno 0-0 interno contro l’Ancona. Umbri settimi in classifica forti anche di un rendimento difensivo positivo, con 21 gol fin qui incassati. Parlando dei precedenti però per la Fermana una vittoria e tre pareggi nelle ultime quattro sfide di campionato contro il Gubbio, che non batte i marchigiani dall’1-0 interno del 5 settembre 2021. (agg. di Fabio Belli)

FERMANA GUBBIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Fermana Gubbio sarà disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma televisiva Sky, previo l’acquisto dell’abbonamento al pacchetto Calcio. In alternativa sarà possibile seguirla tramite le stesse modalità sulla piattaforma di streaming online NowTv.

FERMANA GUBBIO: OSPITI FAVORITI!

La diretta di Fermana Gubbio, in programma oggi 21 gennaio alle ore 20:45 per il campionato di Serie C, si preannuncia come un incontro cruciale per entrambe le squadre, ma con obiettivi diversi. La Fermana, attualmente fanalino di coda della classifica, si trova in una posizione difficile e la strada per la salvezza sembra in salita. Tuttavia, la squadra cercherà di raccogliere ogni punto possibile per tentare di risalire la classifica e, magari, avvicinarsi alla zona dei playoff. Ogni partita è ora fondamentale per i ragazzi della Fermana. Dall’altra parte, il Gubbio si trova in una posizione più confortante, attualmente posizionato nella zona playoff. La squadra cercherà di approfittare della situazione della Fermana per conquistare tre punti fondamentali, consolidando così la propria posizione nei primi posti della classifica. I giocatori del Gubbio sapranno che non ci sono partite facili e che, nonostante la differenza di posizione in classifica, ogni partita ha le sue insidie.

La partita si giocherà con grande intensità, poiché entrambe le squadre avranno motivazioni importanti. La Fermana cercherà di dimostrare che può ancora lottare per la salvezza, mentre il Gubbio vorrà consolidare la sua posizione di vertice. Sarà interessante vedere come entrambe le squadre affronteranno la partita tatticamente e come reagiranno sotto la pressione dei tre punti in palio. Inoltre, la situazione di classifica aggiungerà ulteriore suspense e determinerà l’approccio delle squadre verso l’incontro.

FERMANA GUBBIO: PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme le probabili formazioni della diretta di Fermana Gubbio: i padroni di casa affronteranno il Gubbio con un modulo 4-3-3, puntando a imporre il proprio gioco sin dalle fasi iniziali. In avanti, il giovane Semprini si posizionerà come unica punta centrale, cercando di sfruttare la sua rapidità e intelligenza tattica per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. In mediana, il compito di impostare le azioni offensive sarà affidato a Fontana, la cui visione di gioco e capacità di distribuzione saranno fondamentali per creare opportunità per gli attaccanti. In difesa, il duo centrale Fort e Spadalieri avrà il compito di proteggere la porta e contrastare gli attacchi avversari. Il Gubbio risponderà con un modulo 4-3-1-2, puntando a una fase offensiva fluida e dinamica. Di Massimo agirà come seconda punta, affiancando Udoh nella coppia d’attacco. La creatività sulla trequarti sarà fornita da Bumbu, il cui compito sarà supportare gli attaccanti e cercare soluzioni per superare la difesa avversaria. Sulla fascia destra, Corsinelli garantirà una presenza costante sia in fase difensiva che in quella offensiva.

Entrambe le squadre dovranno dimostrare determinazione e carattere per ottenere il massimo da questo incontro cruciale. La Fermana cercherà di sfruttare il fattore campo per invertire la propria situazione in classifica, mentre il Gubbio punterà a consolidare la sua posizione nei playoff. La sfida si preannuncia avvincente e ricca di spunti tattici da entrambe le parti.

FERMANA GUBBIO, LE QUOTE

Le quote per la diretta di Fermana Gubbio valgono la pena di essere viste sul sito di Eurobet: la vittoria della squadra di casa viene data a 3,65. Mentre il segno X che farebbe guadagnare un punto ad entrambe le squadre viene dato a 3,30 mentre la vittoria ospite a 1,82.

