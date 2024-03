DIRETTA/ Gubbio Perugia video streaming tv: lo storico del derby umbro sorride al Grifone (17 marzo 2024)

DIRETTA GUBBIO PERUGIA: I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Gubbio Perugia. Le squadre fin qui si sono affrontate 12 volte con be 8 vittorie del Perugia, 2 del Gubbio e altrettanti pareggi. L’ultimo testa a testa tra le due compagini è quello dell’andata dove il Perugia vinse 1-0 tra le mura amiche. Il successo più recente del Gubbio è datato 2021, risultato di 3-2.

I primi storici confronti tra Gubbio e Perugia andarono in scena in Serie B nella stagione 1947/1948 con una vittoria a testa: 3-0 per i biancorossi, 2-1 per i rossoblu. C’è anche un testa a testa di Coppa Italia del 2017 quando il Perugia ebbe la meglio 2-1 al secondo turno della massima competizione a eliminazione diretta del calcio italiano. (aggiornamento di Christian Attanasio)

GUBBIO PERUGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Gubbio Perugia sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Gubbio Perugia e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

GUBBIO PERUGIA: DERBY PER IL QUARTO POSTO!

Gubbio Perugia, in diretta domenica 17 marzo 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Pietro Barbetti di Fermo, sarà una sfida valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C. Nel girone B della Serie C, si avvicina un emozionante derby umbro. Il Gubbio, attualmente quinto in classifica, affronterà il Perugia, che si trova al quarto posto. Il Perugia arriva alla sfida con tre vittorie e una sconfitta nelle ultime quattro partite, nonostante quest’ultima sia stata piuttosto pesante a Chiavari.

Con 55 punti in classifica, il Grifo è determinato a continuare la sua scalata verso il terzo posto attualmente occupato dalla Carrarese. Dall’altra parte, nell’ultima giornata, il Gubbio ha subito una sconfitta sul campo del Cesena, interrompendo un impressionante serie di risultati positivi che li ha portati fin qui a 51 punti in classifica, restando comunque in piena corsa per un posto di rilievo nella griglia dei play off.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO PERUGIA

Le probabili formazioni della diretta Gubbio Perugia, match che andrà in scena allo stadio Pietro Barbetti di Gubbio. Per il Gubbio, Piero Braglia schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vettorel; Tozzuolo, Calabrese, Signorini; Corsinelli, Mercati, Casolari, Desogus; Bumbu, Di Massimo; Bernardotto. Risponderà il Perugia allenato da Alessandro Formisano con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Adamonis; Mezzoni, Lewis, Souarè; Paz, Iannoni, Kouan, Lisi; Ricci; Vazquez, Seghetti.

GUBBIO PERUGIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Gubbio Perugia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Gubbio con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.85, mentre l’eventuale successo del Perugia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.











