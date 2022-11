Diretta Gubbio Recanatese/ Streaming video tv: voglia di riscatto (Serie C)

DIRETTA GUBBIO RECANATESE: UMBRI FAVORITI!

Gubbio Recanatese, in diretta domenica 13 novembre 2022 alle ore 12.00 presso lo Stadio Pietro Barbetti di Gubbio, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del girone B di Serie C. Di fronte due squadre reduci da una sconfitta e vogliose di tornare a fare punti.

Il Gubbio ha raccolto 23 punti nelle prime dodici giornate, frutto di sette vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Dopo tre vittorie di fila, i rossoblu nell’ultimo turno sono stati sconfitti 3-0 dal Cesena. La Recanatese, invece, è a quota 11 punti, frutto di due vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte. La compagine ospite è reduce dalla sconfitta per 0-1 contro la Fiorenzuola.

GUBBIO RECANATESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gubbio Recanatese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO RECANATESE

Qualche ballottaggio da affrontare per i due allenatori, ma è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Gubbio Recanatese. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 4-3-3: Di Gennaro, Corsinelli, Redolfi, Signorini, Bonini, Toscano, Rosaia, Spina, Mbakogu, Arena, Bulevardi. Passiamo adesso alla compagine ospite, in campo con il 4-2-3-1: Fallani, Somma, Ferrante, Pacciardi, Quacquarello, Raparo, Morrone, Ferretti, Carpani, Senigagliesi, Sbaffo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Gubbio Recanatese vedono favorita la formazione di casa. Andiamo a scoprire l’1-X-2 grazie ai numeri di Eurobet: la vittoria del Gubbio è a 1,52, il pareggio è a 3,75, mentre il successo della Recanatese è a 6,00. L’Over 2,5 è a 2,10, mentre l’Under 2,5 è a 1,65. Stesse identiche quote per Gol e No Gol.

