Diretta/ Gubbio Reggiana streaming video tv: scontro per la vetta (Serie C)

DIRETTA GUBBIO REGGIANA: RISULTATO IN EQUILIBRIO!

Gubbio Reggiana, in diretta domenica 16 ottobre alle ore 14.30 presso lo Stadio Pietro Barbetti di Gubbio, sarà un match valido per l’ottava giornata del girone A di Serie C. In campo due squadre reduci da un buonissimo periodo e pronte a recitare un ruolo da protagonista in questa stagione.

DIRETTA/ Gubbio Rimini (risultato finale 1-2) video streaming tv: autogol Pietrangeli

Il Gubbio è a quota 14 punti, raccolti grazie a quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta. I rossoblu, dopo dieci punti in quattro gare, nell’ultimo turno sono stati sconfitti 1-2 dal Rimini. La Reggiana, invece, ha raccolto quattro vittorie nelle ultime cinque gare. Gli ospiti nell’ultimo turno hanno superato 1-0 l’Ancona.

DIRETTA/ Reggiana Ancona (risultato 1-0): ospiti sconfitti in dieci uomini!

GUBBIO REGGIANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gubbio Reggiana non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Fiorenzuola Reggiana (risultato finale 5-0): pokerissimo rossonero!

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO REGGIANA

Resta ancora qualche ballottaggio da risolvere, ma le probabili formazioni della diretta Gubbio Reggiana sono particolarmente affidabili. Partiamo dalla compagine di casa, in campo con il canonico 4-2-3-1: Di Gennaro, Corsinelli, Redolfi, Portanova, Bonini, Rosaia, Toscano, Arena, Spina, Vazquez, Mbakogu. Passiamo adesso alla compagine ospite, Diana punta sul 3-5-2: Turk, Luciani, Rozzio, Cremonesi, Guglielmotti, Nardi, Rossi, Sciaudone, Guiebre, Montalto, Lanini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Sono molto equilibrate le quote per le scommesse della diretta Gubbio Reggiana. Prendiamo come riferimento le quotazioni offerte dall’agenzia Eurobet. La vittoria del Gubbio è data 2,60, il pareggio è quotato 2,90, mentre il successo della Reggiana è data a 2,80. Si prospetta una gara molto tattica: Under 2,5 a 1,52, Over 2,5 a 2,35. Leggermente più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,95 e 1,75.

© RIPRODUZIONE RISERVATA