Diretta Gubbio Rimini/ Streaming video tv: delicato incrocio salvezza (Serie C)

Gubbio Rimini è una partita che, diretta dal signor Antonino Costanza, si gioca alle ore 17:30 di domenica 9 febbraio presso lo stadio Barbetti: incrocio delicatissimo quello della 25^ giornata nel girone B della Serie C 2019-2020, perchè stiamo parlando di due squadre che hanno la salvezza come obiettivo e possono permettersi ben pochi passi falsi. Gli egubini se non altro arrivano dal brillante pareggio di Vicenza, con il quale hanno frenato la corsa della capolista: uno 0-0 che ha permesso alla squadra di Vincenzo Torrente di rimanere fuori dalla zona playout, anche se il sedicesimo posto è solo un punto più sotto e dunque non c’è la possibilità di scalare le marce e prendere fiato. Complessa la situazione del Rimini, che si trova ultimo in classifica: anche i romagnoli sono reduci da un pareggio contro una squadra di alta graduatoria, ma il 2-2 interno contro il Carpi è stato beffardo perchè la formazione di Giovanni Colella ha preso gol all’ultimo secondo, scialacquando due punti nel proprio stadio. Sarà allora interessante vedere quello che succederà nella diretta di Gubbio Rimini; intanto valutiamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Gubbio Rimini, ma come ormai sappiamo è il portale Eleven Sports a fornire tutte le partite di Serie C, campionato e Coppa Italia; è possibile abbonarsi stagionalmente al servizio oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso (salvo eccezioni), in questo modo si potrà seguire anche la sfida di oggi in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO RIMINI

Per Vincenzo Torrente possibile conferma degli 11 del Menti in Gubbio Rimini: se fosse così vedremmo un 3-5-2 con Maini, Bacchetti e Andrea Coda davanti al portiere Ravaglia, Cinaglia e Filippini a correre sulle fasce laterali e una zona mediana comandata da Luca Ricci, che avrebbe in Malaccari e Megelaitis le due mezzali. Nel reparto avanzato Tavernelli e Juanito Gomez; possibili variazioni sul tema, una per reparto, sono rappresentate da Dramane Konatè, Bove e Dubickas ma vedremo quello che il tecnico deciderà di fare. Il Rimini perde Antonio Palma (espulso domenica scorsa), dunque il centrocampo dei romagnoli dovrebbe rimanere lo stesso con Cigliano davanti alla difesa e idealmente protetto da Montanari e Calamai, mentrer in difesa Picascia insidia il posto di Silvestro sull’esterno sinistro. Finizio terzino dall’altra parte, Codromaz e Ambrosini i centrali a protezione del portiere Meli mentre davanti avremo Tony Letizia che dovrebbe partire ancora una volta come rifinitore, a supporto degli attaccanti Gerardi e Mendicino (qualora quest’ultimo non si riprendesse, dentro Ortolini).

QUOTE E PRONOSTICO

Per Gubbio Rimini le quote fornite dal bookmaker Snai ci danno un quadro nel quale la squadra di casa parte decisamente favorita: 1,80 è il valore posto sul segno 1 che dovrete giocare per la vittoria degli egubini, mentre l’ipotesi del successo romagnolo è regolata dal segno 2 e vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 4,50 volte la cifra puntata. Con il pareggio, eventualità per la quale dovrete scommettere sul segno X, la vostra vincita ammonterebbe a 3,30 volte la scommessa.



