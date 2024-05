DIRETTA GUBBIO RIMINI/ Video streaming tv: anche l’anno scorso fu gara secca (oggi 7 maggio 2024)

DIRETTA GUBBIO RIMINI: I TESTA A TESTA

Nel presentare la diretta di Gubbio Rimini possiamo certamente fare un rapido focus sui testa a testa tra le due squadre. Questa è una sfida che si ripete in gara secca: l’anno scorso infatti, a ottobre, il Rimini aveva battuto il Gubbio nel primo turno di Coppa Italia Serie C, eravamo però allo stadio Romeo Neri e soprattutto gli altri due incroci stagionali, quelli di campionato, li ha vinti la squadra umbra che dopo il 2-1 esterno si è presa un roboante 4-0 qui al Barbetti, per di più in una sfida che si è giocata soltanto nove giorni fa e dunque è particolarmente significativa.

Video/ Gubbio Rimini (4-0) gol e highlights: poker aperto da Chierico! (Serie C, 28 aprile 2024)

Così anche quanto accaduto nel giugno 2003: la finale per la promozione in Serie C2. Un contesto dunque molto simile, anche se sono passati 21 anni e si giocava in andata e ritorno: anche in quell’occasione però aveva festeggiato il Rimini che era riuscito a violare il Barbetti (1-0) nella prima sfida, tenendo un prezioso e utilissimo 0-0 una settimana più tardi. I romagnoli allora hanno già eliminato per due volte il Gubbio: la storia gioca a loro favore a differenza di quanto accaduto nel corso della stagione, si tratta adesso di scoprire cosa succederà sul terreno di gioco perché tra poco sarà il momento di giocare… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Gubbio Rimini (risultato finale 4-0): in gol anche Di Massimo e Galeandro! (Serie C, 28 aprile 2024)

COME SEGUIRE LA PARTITA GUBBIO RIMINI IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta tv di Gubbio Rimini sarà disponibile per gli abbonati della pay tv satellitare sui canali di Sky Calcio, come abbiamo imparato in tutta questa stagione di Serie C. Di conseguenza possiamo segnalarvi anche la diretta di Gubbio Rimini in streaming video, attraverso l’applicazione Sky Go oppure sulla piattaforma Now Tv.

GUBBIO RIMINI: GRANDE CHANCE PER GLI UMBRI

Primo bivio della lunghissima (per chi arriverà in fondo) avventura dei playoff di Serie C, la diretta di Gubbio Rimini ci farà compagnia questa sera alle ore 20.30, martedì 7 maggio 2024, dalla città umbra. Ai nastri di partenza 28 squadre, in palio una sola promozione: la missione è difficilissima ma provarci è un obbligo, questo naturalmente sarà lo spirito con il quale scenderanno in campo anche i protagonisti della diretta di Gubbio Rimini, incrocio scaturito naturalmente dal girone B di stagione regolare.

Diretta/ Recanatese Gubbio (risultato finale 2-2): egubini ai play-off (Serie C, 21 aprile 2024)

Per la precisione, il Gubbio è stato quinto e il Rimini invece decimo, per cui sulla carta è un confronto abbastanza sbilanciato, con i padroni di casa favoriti, specie dopo il 4-0 dell’ultima giornata, non solo per i vantaggi concessi dal regolamento alla squadra meglio classificata, che comprendono il fattore campo e la qualificazione garantita in caso di pareggio. C’è anche una certa differenza di valori, ma sappiamo benissimo che una partita secca può anche consentire ribaltoni e questo è uno dei motivi di fascino dei playoff, ad ogni livello: allora guai a dare per ovvio l’esito della diretta di Gubbio Rimini e parola ai protagonisti sul campo…

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO RIMINI

Adesso è giunto il momento, parlando della diretta di Gubbio Rimini, di spendere qualche parola anche sulle probabili formazioni. Per i padroni di casa di mister Piero Braglia è lecito attendersi la conferma del 4-3-1-2 in trionfo nell’ultima di stagione regolare, con Greco tra i pali; la difesa a quattro composta da Corsinelli, Signorini, Tozzuolo e Mercadante; a centrocampo il terzetto formato da Mercati, Rosaia e Chierico; sulla trequarti invece Di Massimo, a supporto dei due attaccanti del Gubbio, Udoh e Bernardotto.

Tra gli ospiti romagnoli è squalificato Quacquarelli e in verità bisogna capire se mister Emanuele Troise vorrà operare anche qualche ulteriore modifica. Comunque il modulo di riferimento è il 4-3-3 che apriamo con il portiere Colombi; in difesa potrebbero giocare da destra a sinistra Tofanari, Gorelli, Gigli e Semeraro; a centrocampo proviamo ad indicare Delcarro, Megelaitis e Garetto mentre il tridente d’attacco dei romagnoli potrebbe prevedere Ubaldi a destra, Cernigoi centravanti e Capanni ala sinistra.

SCOPRIAMO PRONOSTICO E QUOTE SU GUBBIO RIMINI

Abbiamo indicato nei padroni di casa umbri i favoriti per la diretta di Gubbio Rimini, ma scopriamo cosa ci dice il pronostico secondo le quote Snai. Gli umbri indossano i panni dei grandi favoriti e il segno 1 è proposto a 1,80; anche il pareggio (segno X) andrebbe comunque bene al Gubbio e questa ipotesi è quotata a 3,35; infine, varrebbe ben 4,25 volte la posta in palio sul segno 2 un colpaccio romagnolo, con conseguente qualificazione del Rimini al turno successivo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA