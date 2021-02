Diretta Gubbio Sudtirol/ Streaming video tv: esame umbro per la capolista (Serie C)

DIRETTA GUBBIO SUDTIROL: LA CAPOLISTA AL BARBETTI

Gubbio Sudtirol, che è in diretta dallo stadio Barbetti, si gioca alle ore 15:00 di domenica 7 febbraio: valida per la 23^ giornata nel girone B della Serie C 2020-2021, arriva a pochi giorni di distanza da un turno infrasettimanale che ha confermato gli altoatesini primi in classifica. Ottima stagione quella che la squadra di Stefano Vecchi sta conducendo: è arrivato un altro successo, un 4-2 contro il Matelica, che ha lanciato la formazione a 44 punti imprimendo un’altra accelerata in vista della promozione diretta, ora dunque sarà importante mantenere questo passo perché la concorrenza è davvero folta.

Il Gubbio è una squadra che potrebbe mettere in difficoltà la capolista: al momento sarebbe salva e mercoledì ha ottenuto una bella vittoria sul campo dell’Arezzo, gli egubini potrebbero anche esplorare la possibilità di giocare i playoff ma innanzitutto si devono mettere al riparo da brutte sorprese. Aspettando che la diretta di Gubbio Sudtirol prenda il via, proviamo a valutare insieme in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco del Barbetti, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni della partita.

DIRETTA GUBBIO SUDTIROL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gubbio Sudtirol non è una di quelle che saranno trasmesse sui canali della nostra televisione: per assistere alla partita dunque avrete la sola possibilità di accedere al portale Eleven Sports, che da qualche anno fornisce l’intero programma del campionato di Serie C in diretta streaming video. Per la visione, tramite dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, si potrà sottoscrivere un abbonamento al servizio, per la stagione in corso, oppure acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO SUDTIROL

In Gubbio Sudtirol, Vincenzo Torrente dovrebbe operare un avvicendamento in difesa: dentro Cinaglia per lo squalificato Ferrini, con Uggè altro centrale davanti a Cucchietti e due terzini che saranno ancora Formiconi e Migliorelli. In mediana si va verso la conferma di Hamlili, mentre uno tra Serena e Oukhadda potrebbe riposare per lasciare spazio a Sdaigui; si gioca il posto Sainz-Maza che come trequartista sembra in vantaggio su Pasquato, anche Fedato è in ballottaggio così come Jacopo Pellegrini per l’attacco, dove dovrà vincere la concorrenza di De Silvestro e Juanito Gomez. Sono tante le certezze del Sudtirol: Vecchi pensa al turnover facendo riposare Rover o Odogwu (se la giocano Mattia Marchi e Fischnaller) e riproponendo Casiraghi sulla trequarti in luogo di Voltan. A centrocampo Lenadro Greco e Karic possono partire titolari sostituendo Beccaro e Emanuele Gatto con la conferma di capitan Tait, più o meno partono tutti con le stesse possibilità di giocare. Vinetot e Malomo proteggeranno l’operato del portiere Poluzzi, i terzini dovrebbero essere gli stessi di mercoledì e dunque Morelli a destra e Fabbri a sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Gubbio Sudtirol, dunque andiamo a vedere quello che ci dicono le quote del bookmaker per questa partita di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 3,65 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 sul quale puntare per il successo degli ospiti porta in dote una vincita corrispondente a 2,00 volte la vostra giocata. Il pareggio, identificato dal segno X, ha un valore che ammonta a 3,30 volte l’importo investito.



