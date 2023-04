Diretta/ Gubbio Vis Pesaro (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

DIRETTA GUBBIO VIS PESARO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sta per iniziare la diretta di Gubbio Vis Pesaro, gara valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C, girone B. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare le statistiche che accompagnano una gara di vitale importanza per obiettivi diversi. Gli umbri padroni di casa, a quota cinquantacinque punti (sedici vittorie, sette pareggi, undici sconfitte) sono tornati prepotentemente al quinto posto dopo tre successi di fila, ultimo sul campo del San Donato Tavarnelle; la Vis Pesaro, invece, dopo la sconfitta interna contro la Virtus Entella è tornata in zona play-out con trentatré punti (sette vittorie, dodici pareggi, quindici sconfitte).

Pesce d'aprile 2023/ Da Donald Trump ai lavori forzati a SEGA che “uccide” Sonic

Gli ospiti annoverano, inoltre, il triste primato di peggiore attacco del girone con soli ventidue gol all’attivo, venti in meno dei diretti avversari di giornata. Non va meglio per la Vis in termini di gol subiti, ben cinquanta, meglio solo di San Donato e Aquila Montevarchi. (Giulio Halasz)

GUBBIO VIS PESARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gubbio Vis Pesaro non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Gubbio Vis Pesaro sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Piante emettono suoni se sono disidratate/ Lo studio: "Scoppi simili a bolle d'aria"

TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta di Gubbio Vis Pesaro hanno reso un match equilibrato. L’ultimo precedente ha visto la vittoria dei rossoblu con un netto 4-0 con le reti di Morelli, Vazquez e Mbakogu nel primo tempo e di Spina nella seconda frazione. Da annotare anche un amichevole pre stagionale terminata 1-0 sempre per il Gubbio, decisivo in quel caso Artistico.

In casa del Gubbio c’è stato poco spazio all’interpretazione avendo sempre vinto la squadra di casa con il 3-0 del 2022, l’1-0 del 2019 e il 2-1 del 2018, quest’ultimo disputato in occasione della prima giornata della Coppa Italia di Serie C in rimonta. Nel 2021 invece da segnalare il pareggio per 1-1 agguantato dalla Vis Pesaro ad un quarto d’ora dalla fine. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Mal di testa sensibile al ciclo sonno-veglia/ E il "clock ipotalamico" rischia di...

UMBRI FAVORITI!

Gubbio Vis Pesaro, in diretta sabato 1 aprile 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Pietro Barbetti di Gubbio, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie C. Umbri a caccia della quarta vittoria consecutiva, in una stagione ricca di strappi il Gubbio è reduce da un tris di successi in campionato, l’ultimo ottenuto sul campo del San Donato, risalendo così al quinto posto in classifica e mettendo in cassaforte la qualificazione matematica ai play off.

La Vis Pesaro al quintultimo posto si dibatte ancora per provare ad evitare i play off, con i marchigiani però che perdendo in casa contro l’Entella hanno subito il quarto ko nelle ultime 5 partite disputate in campionato. All’andata perentoria vittoria del Gubbio in casa della Vis Pesaro con il punteggio di 0-4, il 6 marzo 2022 altra larga vittoria per il Gubbio, 3-0 il punteggio, nell’ultimo precedente casalingo per gli umbri contro i marchigiani.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO VIS PESARO

Le probabili formazioni della diretta Gubbio Vis Pesaro, match che andrà in scena allo stadio Pietro Barbetti di Gubbio. Per il Gubbio, Piero Braglia schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gennaro; Portanova, Signorini, Bonini; Morelli, Rosaia, Vitale, Semeraro; Arena, Vazquez, Di Stefano. Risponderà la Vis Pesaro allenata da Oscar Brevi con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Campani, Zoia, Gavazzi, Rossoni, Gerardi, Fedato, Aucelli, Coppola, Valdifiori, Gega, St Clair Harvey William.

GUBBIO VIS PESARO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Gubbio Vis Pesaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Gubbio con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo della Vis Pesaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.40.











© RIPRODUZIONE RISERVATA