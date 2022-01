Diretta Guinea Malawi/ Streaming video tv: partita senza storia? (Coppa d’Africa)

DIRETTA GUINEA MALAWI: ELEFANTI FAVORITI!

Guinea Malawi, che sarà in diretta dal Kouekong di Bafoussam, si gioca alle ore 17:00 di lunedì 10 gennaio: la partita è valida per la prima giornata nel gruppo B di Coppa d’Africa 2021, preceduta dall’esordio del Senegal che affronta lo Zimbabwe. Cosa dire di questo match? Sicuramente la Guinea parte favorita: gli Elefanti Nazionali infatti hanno anche un secondo posto in Coppa d’Africa – anche se per questo bisogna tornare agli anni Settanta – e soprattutto nell’ultima edizione erano riusciti a qualificarsi agli ottavi, dunque in questo girone possono puntare la seconda posizione alle spalle del Senegal.

Il Malawi invece è alla terza partecipazione alla fase finale del torneo: non la raggiungeva dal 2010 e non ha mai superato il primo turno, pertanto è difficile pensare che possa farlo oggi pur se le sorprese in Coppa d’Africa sono spesso all’ordine del giorno. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Guinea Malawi, che tra poche ore prenderà il via; aspettando che si giochi, possiamo intanto fare qualche considerazione sulle scelte che potrebbero essere operate dai due Commissari Tecnici, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA GUINEA MALAWI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Guinea Malawi non è disponibile sui canali della nostra televisione, e questo vale per tutte le partite di Coppa d’Africa 2021: i match della competizione infatti sono un’esclusiva del broadcaster Discovery Plus, di conseguenza sarà una visione in diretta streaming video che sarà riservata agli abbonati alla piattaforma, che si occuperà di trasmettere tutte le gare del torneo. Per avere dunque accesso alle immagini dovrete dotarvi di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GUINEA MALAWI

Per Guinea Malawi il CT degli Elefanti Kaba Diawara (che poche settimane fa ha preso il posto di Didier Six) dovrebbe comunque confermare un 4-3-3: in porta Moussa Camara, davanti a lui coppia centrale con Ousmane Kanté e Conté e due terzini che potrebbero nuovamente essere Amadou Diawara e Issiaga Sylla. In mezzo al campo, Ibrahima Cissé sarà il riferimento in regia con Kané e Morlaye Sylla a fare le mezzali, mentre nel tridente offensivo spicca la presenza di Morgan Guilavogui che agirà a destra, con Aguibou Camara a sinistra e José Kanté a fare il centravanti.

Il Malawi del belga Mario Marinica è schierato con una sorta di 4-1-3-2: Kakhobwe tra i pali, Chembezi e Chaziya i centrali di una difesa completata dai terzini Sanudi e Fodya, quindi un frangiflutti davanti alla retroguardia che può essere Banda (in competizione con Petro e Chirwa), si alzano gli altri giocatori che agiscono sulla trequarti, e dovrebbero essere Chester e Kalima larghi con Ngalande (o eventualmente Madinga o Mhone) al centro. In attacco, Gabadinho farà coppia con Muyaba.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo anche a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico su Guinea Malawi. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra “di casa” vale 1,50 volte quanto puntato, per contro il segno 2 per il successo del Malawi vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 7,50 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio: identificata dal segno X, porta in dote una vincita che con questo bookmaker equivale a 3,60 volte l’importo che avrete scelto di investire.

