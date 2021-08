Diretta Hoffenheim Milan donne/ Streaming video tv: altro passo in Champions League

DIRETTA HOFFENHEIM MILAN DONNE: ALTRO PASSO IN CHAMPIONS LEAGUE?

Hoffenheim Milan donne, che sarà diretta dalla lituana Rasa Imanalijeva, si gioca alle ore 20:00 di venerdì 20 agosto presso il Letzigrund di Zurigo: siamo ancora nella città svizzera per la finale del primo turno di qualificazione alla Champions League femminile 2021-2022. Come già dicevamo, la formula dei turni preliminari è particolarmente complessa: le rossonere hanno battuto lo Zurigo due giorni fa (in questo stadio, che ha fatto da ideale bolla) e guadagnato l’accesso alla finale di quello che è un mini-girone da 4 squadre.

In caso di vittoria oggi (si tratta ancora di una partita secca) entrerà nel sorteggio per il secondo e ultimo turno, che verrà disputato in andata e ritorno: a quel punto ci sarà la fase a gironi. Impegno dunque non semplicissimo, ma vedremo quello che succederà nella diretta di Hoffenheim Milan donne; mentre aspettiamo che la partita prenda il via, proviamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA HOFFENHEIM MILAN DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Hoffenheim Milan donne dovrebbe essere affidata a DAZN: stando alle ultime indicazioni, questa piattaforma ha acquisito i diritti per trasmettere le partite della Champions League femminile e dunque i match saranno esclusivamente riservati ai clienti, che potranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. La diretta streaming video dovrebbe comunque essere garantita anche dalla UEFA, attraverso il proprio canale YouTube e dunque con un servizio ufficiale da parte della federazione europea.

PROBABILI FORMAZIONI HOFFENHEIM MILAN DONNE

Gabor Gallai dovrebbe schierare un 4-1-4-1 per Hoffenheim Milan donne, confermando la squadra che ha battuto il Valur: la matchwinner Nicole Billa gioca come centravanti, alle sue spalle una linea di trequarti che prevede Kocsan e Brand sugli esterni con Hartig e Corley che agiscono in posizione centrale, idealmente protette da Harsch che si posiziona come schermo davanti alla difesa. In porta ci sarà Tufekovic, poi Wienroither e Feldkamp come centrali di una retroguardia completata da Steinert e Naschenweng. È un 3-4-3 quello di Maurizio Ganz: a protezione di Laura Giuliani agiscono Fusetti, Agard e Arnadottir, sugli esterni arriverà la spinta di Bergamaschi e Sara Andersen con due centrali di centrocampo che dovrebbero essere Jane e Adami. Nel tridente offensivo non si prescinde ovviamente da Valentina Giacinti, già autrice di una doppietta contro lo Zurigo; a farle compagnia saranno Lindsey Thomas e Veronica Boquete.



