Diretta Imolese Carpi/ Streaming video, tv: fatica in fondo alla classifica (Serie C)

Potremo seguire la diretta di Imolese Carpi che prenderà il via alle 20.45 di oggi, 28 ottobre 2019. Il match si disputa per la Serie C. Ultima posizione per la formazione padrona di casa, che sta iniziando a temere di dover affrontare la retrocessione o comunque le gare di play off per evitare di essere retrocessa. Il periodo negativo che sta contraddistinguendo la stagione dell’Imolese prosegue anche nelle ultime giornate con una sola vittoria e un pareggio in qualità di risultati positivi ottenuti: le altre tre gare, invece, si sono tramutate in un vero incubo per i padroni di casa, che non sono riusciti a contrastare la formazione con la quale hanno condiviso il terreno di gioco. Diverse le modifiche per la formazione dell’Imolese, che probabilmente si presenterà con un modulo basato sull’equilibrio in tutto il campo, cercando di evitare quindi che possano esserci troppi spazi nelle varie aree di gioco.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE CARPI

La diretta di Imolese Carpi ci porta ora a riflettere sulle probabili formazioni. In campo potrebbero essere richiamati a dover rappresentare la società dell’Imolese Rossi; Checchi, Carini, Della Giovanna; Schiavi, Marcucci, Alimi, Valeau; Latte Lath, Bismark, Tentoni. Una formazione che deve necessariamente ritrovare il giusto equilibrio in campo e soprattutto che deve necessariamente dimostrare di aver voglia di portare a termine una gara perfetta, senza troppi errori e distrazioni. Anche l’allenatore ha sostenuto che l’Imolese sta affrontando un periodo abbastanza complicato nell’ultimo periodo e pertanto che la squadra deve necessariamente cambiare mentalità e soprattutto dimostrare quella grinta che l’ha sempre contraddistinta che, almeno per ora, sembra essere del tutto assente.

Il Carpi invece ha vissuto una sola battuta d’arresto nel corso delle ultime gare, visto che proveniva da una striscia interessante di risultati positivi, ovvero tre vittorie. Solo nell’ultima uscita della formazione è stato possibile notare come la squadra abbia subito una sconfitta inaspettata, frutto di diverse scelte strategiche non ottimali. Proprio per tale motivo l’allenatore ha deciso di apportare delle modifiche schierando un potenziale modulo composta dai suoi giocatori che hanno ottenuto le diverse vittorie nelle recenti giornate della competizione, ovvero Nobile, Pellegrini, Sabotic, Ligi, Sarzi Puttini; Saber, Pezzi, Carta, Saric; Jelenic, Vano. Un Carpi che potrebbe ben presto rappresentare un vero e proprio ostacolo per tutte le altre formazioni, specialmente se viene adottato uno stile di gioco rapido come accaduto nelle ultime giornate.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE, COME SEGUIRE LA GARA

Per i bookmakers la diretta di Imolese Carpi sarà caratterizzata da una formazione che parte maggiormente avvantaggiata rispetto alla rivale, ovvero il Carpi non dovrebbe riscontrare delle grosse problematiche durante le varie fasi di gioco, soprattutto se viene adottato quello stile frizzante che ha permesso alla stessa formazione di raggiungere gli obiettivi prima descritti, ovvero le tre vittorie. La Snai banca il segno 2 a 2.45, rispetto al 2.95 del 2 e il 2.90 della X. Per quanto riguarda la diretta, invece, questa può essere seguita acquistando l’evento sul portale di Eleven Sports, dato che non vi sono coperture televisive per questa gara.



© RIPRODUZIONE RISERVATA