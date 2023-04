DIRETTA/ Imolese Rimini video streaming tv: romagnoli avanti nei precedenti

DIRETTA IMOLESE RIMINI: TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta di Imolese Rimini vedono una predominanza romagnola. L’ultimo precedente infatti ha visto il Rimini trionfare 3-1 con le tre reti di Santini, eroe indiscusso della partita con una tripletta che ha reso inutile il momentaneo pareggio targato Zagnoni.

I testa a testa in casa dell’Imolese vedono i rossoblu vincenti nelle ultime tre partite. Nel 2020 successo di misura per 1-0, nel 2018 un maggior apporto offensivo ha portato l’Imolese a vincere per 3-1 mentre l’anno prima addirittura 5-2 dopo aver chiuso il primo tempo già sul 3-1. L’unico successo esterno fin qui del Rimini con l’Imolese è un altrettante convincente 4-0. (aggiornamento di Christian Attanasio)

IMOLESE RIMINI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese Rimini non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Imolese Rimini sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PARTITA EQUILIBRATA!

Imolese Rimini, in diretta sabato 1 aprile 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Romeo Neri di Rimini, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie C. Squadre in bilico tra play off e play out: dopo 3 vittorie consecutive che avevano regalato nuove speranze di salvezza, l’Imolese ha perso sul campo del Pontedera restando così al penultimo posto nel girone B a braccetto con il San Donato.

È decimo in classifica, al confine della zona play off, il Rimini che pareggiando 2-2 in casa contro la capolista Reggiana ha mantenuto il suo rendimento da metà classifica, cercando in queste ultime giornate lo strappo che potrebbe regalare la post season ai romagnoli. All’andata Rimini vincente 3-1 sull’Imolese, che ha battuto il Rimini 1-0 nell’ultimo precedente casalingo datato 22 gennaio 2020.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE RIMINI

Le probabili formazioni della diretta Imolese Rimini, match che andrà in scena allo stadio Romeo Galli di Imola. Per l’Imolese, Mauro Antonioli schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Molla; Maddaloni, Camilleri, De Vito, Annan; Zanon, Bensaja, Faggi; De Feo; D’Auria, Simeri. Risponderà il Rimini allenato da Marco Gaburro con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Zaccagno, Tofanari, Pietrangeli, Allievi, Haveri; Tonelli, Tanasa, Delcarro, Piscitella, Mencagli, Santini.

IMOLESE RIMINI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Imolese Rimini, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Imolese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Rimini, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.

