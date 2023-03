Diretta/ Rimini Reggiana, streaming video tv: crocevia spartiacque (Serie C)

DIRETTA RIMINI REGGIANA: OSPITI FAVORITI!

Rimini Reggiana, in diretta alle ore 17.30 di sabato 25 marzo 2023 allo Stadio Romeo Neri di Rimini, è una gara valida per la 34° giornata del girone B di Serie C. Due squadre ambiziose ma con obiettivi diversi, punti pesantissimi in questo anticipo del girone B della terza serie.

Il Rimini è decimo in classifica con 43 punti, frutto di undici vittorie, dieci pareggi e dodici sconfitte. La vittoria manca da quattro giornate, nell’ultimo turno è arrivato il ko interno per 1-2 contro la Recanatese. La Reggiana, invece, è in vetta alla classifica a quota 72 punti, a +4 sulla Virtus Entella. La formazione di Diana arriva a questo appuntamento dalla vittoria per 1-0 contro la Torres.

RIMINI REGGIANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rimini Reggiana non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Rimini Reggiana sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI REGGIANA

Qualche nodo da sciogliere per i due allenatori, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Rimini Reggiana. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 4-4-2: Zaccagno, Tofanari, Pietrangeli, Allievi, Haveri, Biondi, Tanasa, Sandri, Piscitella, Mencagli, Santini. Passiamo adesso agli ospiti, Diana opta per il 3-5-2: Venturi, Luciani, Rozzio, Cauz, Guglielmotti, Kabashi, Rossi, Vallocchia, Guiebre, Pellegrini, Lanini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Rimini Reggiana vedono favorita la formazione ospite. Prendiamo spunto dai numeri di Goldbet: la vittoria del Rimini è a 4,15, il pareggio è a 3,10, mentre il successo della Reggiana è a 1,83. Si prospetta una gara avara di realizzazioni: Under 2,5 a 1,44 e Over 2,5 a 2,40. Passiamo adesso a Gol e No Gol, rispettivamente a 2,15 e 1,60.

