Diretta Sinner Fritz 2021/ Indian Wells 2021 streaming video tv, ottavi (tennis)

DIRETTA SINNER FRITZ: OTTAVI INDIAN WELLS 2021

A Indian Wells 2021 la giornata di mercoledì 13 ottobre sarà particolarmente interessante perchè si gioca Sinner Fritz: è tempo di ottavi di finale Atp, come sempre si parte alle ore 20:00 italiane e il programma prevede che tutti gli otto match di questo turno siano disputati oggi. Significa dunque che avremo in campo Jannik Sinner, che sarà infatti impegnato come terzo incontro sullo Stadium 2 (realisticamente non prima delle 22:30, ma l’orario potrebbe facilmente slittare): il suo avversario sarà Taylor Fritz, che ieri ha sorpreso Matteo Berrettini cancellando la possibilità di derby azzurro, prendendosi una vittoria netta e del tutto meritata.

Ottavi a Indian Wells 2021 significa anche la testa di serie numero 1, quel Daniil Medvedev che dopo aver vinto gli Us Open punta al quinto Masters 1000 in carriera che sarebbe anche quinto titolo in stagione; ma anche Stefanos Tsitsipas, che ha superato Fabio Fognini e gioca contro Alex De Minaur, e poi Alexander Zverev che potrebbe essere l’avversario di Sinner nei quarti, sempre se riuscirà ad avere la meglio su un Gael Monfils che vuole la rivincita di Sofia. Staremo a vedere dunque quello che succederà nella diretta di Sinner Fritz a Indian Wells 2021, perché tra poco si torna a giocare…

DIRETTA SINNER FRITZ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL MATCH DI INDIAN WELLS 2021

Ancora una volta bisogna ricordare che la diretta tv di Indian Wells 2021 è disponibile su due diverse emittenti, ma siccome stiamo parlando di Sinner Fritz possiamo parlare soltanto della televisione satellitare: sarà infatti qui (verosimilmente su Sky Sport Uno, ma va tenuto d’occhio anche Sky Sport Arena) che gli abbonati potranno seguire il match dell’azzurro negli ottavi di finale del torneo, con la consueta alternativa della diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SINNER FRITZ: RISULTATI E CONTESTO

Sarà dunque Sinner Fritz il match su cui puntare gli occhi nella diretta di Indian Wells 2021 per questo mercoledì. L’altoatesino non ha giocato il terzo turno del Masters 1000: come sappiamo, John Isner ha dato forfait spalancandogli la strada e, diciamolo, evitando un match tostissimo nel quale il classe 2001 avrebbe potuto penare non poco. Ora un altro tennista Usa, decisamente più giovane (nemmeno 24 anni) e dotato di grande talento, una sorta di predestinato – è stato numero 1 del ranking juniores – che però non ha ancora fatto il reale salto di qualità.

Diciamo che si tratta di un giocatore che non ha ancora capito come esprimersi ai massimi livelli, ma quando lo fa può essere una minaccia per tutti come il nostro Berrettini ha purtroppo imparato; peraltro Fritz è, come il nostro Jannik, un tennista che si esprime meglio su campi dalla superficie dura come appunto quello di Indian Wells, in questo ricalca sostanzialmente tanti dei suoi connazionali che infatti nei tornei di casa riescono sempre a dare qualcosa in più al loro gioco. Sarà allora un test ostico questo Sinner Fritz, ma per quello che l’altoatesino ha dimostrato, anche poche settimane fa vincendo il torneo indoor di Sofia, il pronostico tende dalla sua parte e ci sono ampie possibilità che questo giocatore in crescita costante raggiunga i quarti di finale del prestigioso Masters 1000…



