DIRETTA INDIAN WELLS 2021/ Video streaming tv: il momento di Anett Kontaveit

DIRETTA INDIAN WELLS 2021: LA PROTAGONISTA

Come abbiamo già detto, una delle grandi protagoniste nei quarti di finale a Indian Wells 2021 sarà Anett Kontaveit. L’estone, che festeggerà 26 anni la vigilia di Natale, è sempre stata una giocatrice molto solida e costante: nell’aprile di due anni fa ha ottenuto il suo best ranking salendo alla 14esima posizione, e da quel momento è sempre rimasta intorno a quella cifra. Ha un quarto agli Australian Open (nel 2020) e ha giocato gli ottavi del Roland Garros e degli Us Open (due volte a Flushing Meadows); se vogliamo non è mai riuscita a ottenere un grande trionfo, andandoci vicina nel 2019 quando ha perso la finale di Stoccarda contro Petra Kvitova.

Il 2021 è però l’anno in cui sembra aver cambiato passo: la Kontaveit lo ha inaugurato a febbraio vincendo il titolo a Melbourne (non ne festeggiava uno da quattro anni, ed era stato il primo) e poi si è presa anche Cleveland e Ostrava – quest’ultimo nemmeno tre settimane fa – perdendo anche la finale di Eastbourne contro Jelena Ostapenko, che potrebbe ora tornare a sfidare a Indian Wells 2021. Dunque una giocatrice cui prestare attenzione, ma del resto lo è anche Ons Jabeur che ha (ovviamente) battuto qualunque record riguardasse il tennis tunisino e africano, e allo stesso modo va a caccia di gloria. Staremo a vedere… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA INDIAN WELLS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

Possiamo ricordare che sono due le emittenti cui rivolgersi per la diretta tv di Indian Wells 2021: il torneo maschile è un’esclusiva della televisione satellitare, che lo trasmetterà sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (ai numeri 201 e 204 del decoder) con la possibilità di seguire i match in mobilità grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Gli incontri del torneo femminile sono invece su SuperTennis, web-tv federale presente sul digitale terrestre e che, consultando il sito www.supertennis.tv, fornisce l’alternativa della diretta streaming video.

INDIAN WELLS 2021: OGGI I QUARTI!

A Indian Wells 2021 è giunto il momento dei quarti di finale: giovedì 14 ottobre, con inizio alle ore 20:00 italiane, vivremo infatti i primi due match di questo turno nel tabellone Atp, mentre avremo poi gli altri due delle donne che li hanno già iniziati ieri. Purtroppo, bisogna dirlo, gli italiani non sono più presenti nel Masters 1000 della California: Jannik Sinner era l’ultimo rimasto in corsa, ma è stato eliminato da Taylor Fritz che così nello spazio di 24 ore si è preso lo scalpo di due italiani, avendo già battuto Matteo Berrettini al terzo turno. Un peccato che sia finita così, ma adesso Jannik e Matteo si concentreranno sugli impegni che dovranno portarli alla qualificazione alle Atp Finals.

Intanto a Indian Wells 2021 ha “fallito” anche Daniil Medvedev: il numero 1 è stato eliminato dal redivivo Grigor Dimitrov che ha così vendicato il ko di Cincinnati, e il bulgaro tornerà subito in campo (sarà il secondo match sul centrale) per affrontare Hubertk Hurkacz, del quale abbiamo parlato ieri e che è ancora in corsa per l’atipico Sunshine Double di questa stagione. Vedremo dunque come andranno le cose oggi nella diretta di Indian Wells 2021; aspettando che i match prendano il via, proviamo a tracciarne i temi principali parlando dei protagonisti di questo giovedì dedicato al grande tennis.

DIRETTA INDIAN WELLS 2021: RISULTATI E CONTESTO

A Indian Wells 2021 a dire il vero gli italiani ci sono: Fabio Fognini e Lorenzo Sonego infatti sono ai quarti di finale grazie al forfait di John Isner – ritiratosi anche nel singolare, e che faceva coppia con Jack Sock – ma ora la strada si complica perchè il prossimo match sarà contro i fenomenali Ivan Dodig e Marcelo Melo, entrambi grandi interpreti della disciplina (il croato ha anche vinto l’argento olimpico lo scorso agosto). Gli azzurri giocheranno praticamente all’alba, visto che la sessione serale a Indian Wells 2021 scatta alle 3:00 della nostra mattina e prima ci sarà un quarto femminile.

Un match peraltro molto interessante, perchè mette a confronto Paula Badosa – della quale quest’anno abbiamo parlato a lungo vista la sua esponenziale crescita – e la veterana Angelique Kerber che improvvisamente, dopo anni complessi, è tornata su buoni livelli e sta tornando in alte posizioni di classifica. Avremo poi il quarto maschile tra la sorpresa Cameron Norrie e un Diego Schwartzman del tutto intenzionato a replicare il finale di 2020; l’altro quarto Wta opporrà Anett Kontaveit a Ons Jabeur, e dell’estone torneremo a parlare perchè sta avendo la stagione della consacrazione.



