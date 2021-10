Diretta Indian Wells 2021/ Streaming video tv: oggi Berrettini, Sinner, Fognini

DIRETTA INDIAN WELLS 2021: OGGI IN CAMPO GLI ITALIANI

La diretta Indian Wells 2021 scatterà anche oggi alle ore 20.00 italiane per poi proseguire praticamente per tutta notte: le nove ore di fuso orario che ci separano dalla California certamente non aiutano gli appassionati italiani, però potrebbe essere utile e divertente fare un piccolo sacrificio, perché fra stasera e stanotte vedremo davvero tanti tennisti italiani in campo sul cemento di Indian Wells, che ospita il prestigioso Masters 1000 slittato a causa del Covid di qualche mese rispetto alla sua tradizionale collocazione in primavera.

Si tratta di un torneo che dura una settimana e mezza, il massimo possibile Slam esclusi: anche questo è un segnale dell’importanza del torneo di Indian Wells, che nella anomala collocazione di quest’anno si ritrova pure ad essere una tappa di fondamentale importanza per chi ambisce a qualificarsi per le Atp Finals di Torino. C’è un giorno di differenza tra uomini e donne, per cui in campo maschile si completa il secondo turno mentre per il torneo femminile già comincia il terzo: andiamo allora a scoprire che cosa ci offrirà la diretta di Indian Wells 2021 stasera e stanotte e quali saranno gli italiani in campo nelle prossime ore.

DIRETTA INDIAN WELLS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

Ricordiamo che la diretta tv di Indian Wells 2021 sarà disponibile su due diverse emittenti: il torneo maschile è garantito come sempre – trattandosi di un Masters 1000 – da Sky, dunque è necessario un abbonamento alla televisione satellitare. Il torneo femminile invece è in chiaro su SuperTennis, web-tv federale presente sul digitale terrestre; in entrambi i casi sarà disponibile anche il servizio di diretta streaming video, rispettivamente attivando l’applicazione Sky Go o visitando il sito www.supertennis.tv.

DIRETTA INDIAN WELLS 2021: RISULTATI E CONTESTO

Parlando in maniera più approfondita della diretta Indian Wells 2021, diamo allora la precedenza al tabellone femminile, perché siamo già al terzo turno e perché dobbiamo dire con grande piacere che Jasmine Paolini sarà ancora protagonista, avendo eliminato venerdì nel secondo turno la belga Elise Mertens, che era sicuramente favorita sulla carta. Oggi per Paolini ci sarà un’altra partita complicata, contro la statunitense numero 19 Jessica Pegula, ma il terzo turno raggiunto da Lucky loser è già un risultato eccellente per Jasmine, che potrà dunque giocare senza pressioni. Gli uomini però attireranno di più l’attenzione, perché saranno ben cinque e quasi tutti nei panni dei favoriti delle rispettive partite, ad eccezione di Gianluca Mager, che cercherà l’impresa contro Gael Monfils.

Oggi però ci sarà il debutto delle nostre quattro teste di serie, che di conseguenza hanno usufruito di un bye al primo turno ed esordiscono direttamente al secondo turno di Indian Wells 2021. Matteo Berrettini, testa di serie numero 5, se la dovrà vedere contro il cileno Alejandro Tabilo, più ostica potrebbe essere la partita di Jannik Sinner (10) contro l’australiano John Millman, ma la speranza è di vedere il grande derby italiano negli ottavi di finale, dove che Berrettini e Sinner hanno rinunciato a partecipare insieme al torneo di doppio. Ecco poi Lorenzo Sonego, che da testa di serie numero 17 avrà un avversario sempre ostico su questa superficie, cioè il sudafricano Kevin Anderson. Infine Fabio Fognini, che è la testa di serie numero 25 ad Indian Wells 2021 e dovrà affrontare oggi il tedesco Jan Lennard Struff.



