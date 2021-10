Diretta Indian Wells/ Streaming video tv: inizia il torneo Masters 1000! (tennis)

DIRETTA INDIAN WELLS 2021: FINALMENTE IL QUINTO SLAM!

Indian Wells 2021 scatta alle ore 20:00 (italiane) di giovedì 7 ottobre: il torneo di tennis, tradizionalmente conosciuto come quinto Slam per la qualità delle sue strutture ma anche aspetti squisitamente tecnici e organizzativi, prende finalmente il via e bisogna dire che è assolutamente inusuale trovarlo a ottobre nel calendario mondiale. Infatti, Indian Wells si gioca a marzo, ed è il primo appuntamento del Sunshine Double che comprende anche Miami: tuttavia il Masters 1000 del deserto della California, dopo la cancellazione del 2020 dovuta alla pandemia, non si è disputato in primavera e così è stato spostato dopo i quattro Slam.

Siamo quindi in un periodo dell’anno particolarmente delicato visto che si avvicinano Atp e Wta Finals, e i punti in palio qui saranno fondamentali per qualificarsi. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Indian Wells 2021; siamo solo alla prima giornata e per vedere all’opera i big dovremo aspettare – le prime teste di serie godono del bye, come da tradizione – ma questo non significa che i match in programma oggi saranno meno attesi e spettacolari. Mettiamoci comodi, tra poche ore saranno i campi a parlare ma intanto possiamo presentare alcuni dei temi principali.

DIRETTA INDIAN WELLS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv di Indian Wells 2021 sarà sui canali della televisione satellitare, almeno per quanto riguarda il torneo maschile: il circuito Atp Masters 1000 infatti è esclusiva di questa emittente che riserverà la visione dei match ai suoi abbonati, anche con il servizio di diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go. Il torneo femminile invece sarà su SuperTennis, qui disponibile a tutti sul digitale terrestre: la mobilità sarà garantita dal sito www.supertennis.tv, ricordiamo anche la possibilità di consultare il portale ufficiale del torneo all’indirizzo www.bnpparibas.com, per tutte le informazioni utili.

DIRETTA INDIAN WELLS 2021: RISULTATI E CONTESTO

Naturalmente Indian Wells 2021 è un grande appuntamento, e questo indipendentemente dalla data sul calendario: anzi, tecnicamente giocare in ottobre e non a marzo potrebbe favorire lo spettacolo, perchè solitamente il grande caldo del deserto gioca un ruolo abbastanza importante nell’economia dei match. Si tratta appunto di un Masters 1000: solitamente fa da apripista a questo circuito, adesso invece arriva quasi a conclusione di un anno che ci ha presentato parecchie sorprese (basti pensare alla vittoria di Hubert Hurkacz a Miami, purtroppo contro il nostro Jannik Sinner) ma ci ha anche confermato come le nuove leve del tennis siano forse pronte a raccogliere il testimone dai Big Three (di cui torneremo a parlare). Naturalmente, come sappiamo, Indian Wells 2021 è un torneo che prevede anche la presenza di un tabellone femminile: come a livello Atp alcune delle big sono assenti, e anche per questo l’incertezza sulla vincitrice contribuirà a rendere ancora più appassionante il periodo di questa edizione. Staremo a vedere, ovviamente: tra poco come detto si aprirà l’appuntamento con la diretta di Indian Wells 2021, e l’altra nostra speranza è che gli italiani sappiano farsi valere…



