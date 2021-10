Diretta Indian Wells 2021/ Streaming video tv: oggi Medvedev nel 3° turno (tennis)

DIRETTA INDIAN WELLS 2021: OGGI IL TERZO TURNO

La diretta di Indian Wells 2021 ci presenta, per lunedì 11 ottobre, i match del terzo turno: si parte come sempre alle ore 11:00 di casa nostra, e bisogna dire che oggi nei due tabelloni del singolare non sono presenti italiani (nel doppio invece Fabio Fognini e Lorenzo Sonego se la vedranno con la coppia Usa formata da John Isner e Jack Sock, e potrebbero anche farcela prima della mezzanotte visto che sono il terzo match sul campo 4, ma con un doppio femminile prima di loro). I tre nostri rappresentanti che hanno raggiunto il terzo turno giocheranno domani: oggi però attenzione a quello che succederà, perché anche per questi tre gli incroci del tabellone saranno importanti.

Il programma sul centrale sarà inaugurato dal match che oppone Diego Schwartzman a Daniel Evans, mentre la sessione serale (che da noi coinciderà con le 3:00 della mattina) inizierà con l’interessantissima sfida Wta tra Paula Badosa e Coco Gauff, per poi condurci alla testa di serie numero 1 Daniil Medvedev, impegnato contro il serbo Filip Krajinovic. Non resta ora che scoprire insieme quello che succederà sui campi nella diretta di Indian Wells 2021, intanto però possiamo approfondire il programma del lunedì con qualche rapida valutazione su altri match cui assisteremo.

DIRETTA INDIAN WELLS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL TORNEO DI TENNIS

Va ricordato che la diretta tv di Indian Wells 2021 riguarda due diverse emittenti: la televisione satellitare per il torneo maschile, con Sky Sport 1 e Sky Sport Arena (numeri 201 e 204 del decoder) che vi faranno compagnia seguendo i match principali, cosa che succederà anche sulla web-tv federale SuperTennis, presente anche sul digitale terrestre. Saranno poi attivi i rispettivi servizi di diretta streaming video, per non perdere nemmeno un istante del torneo di tennis: l’applicazione Sky Go – sempre riservata agli abbonati – nel primo caso, il portale www.supertennis.tv nel secondo.

DIRETTA INDIAN WELLS 2021: RISULTATI E CONTESTO

Proseguendo la nostra analisi sul lunedì di Indian Wells 2021, vediamo per esempio che lo Stadium 2 ospita, nella mattinata californiana, una sorta di incrocio generazionale: Angelique Kerber (finalista nel 2019), che quest’anno è tornata su buoni livelli pur non essendo quella del 2016 (o dei due anni successivi), affronta la russa Daria Kasatkina che qui aveva raggiunto la finale, forse il punto più alto di una carriera che per il resto non le ha dato enormi soddisfazioni al netto di un avvio scintillante.

A seguire, la campionessa in carica Bianca Andreescu, ancora imbattuta a Indian Wells, se la vede con una Anett Kontaveit che nel 2021 è stata tra le tenniste più vincenti e rappresenta dunque un ostacolo non immediato; poi Denis Shapovalov contro il russo Aslan Karatsev che ha perso un po’ di smalto rispetto a una straordinaria primavera, e ancora il bell’incrocio tra due giovani (ormai non giovanissimi) come Frances Tiafoe e Hubert Hurkacz. Nel doppio, da seguire la sfida tra la coppia “eclettica” Bethanie Mattek-Sands/Iga Swiatek e quella di grande qualità formata da Elise Mertens e Su-Wei Hsieh: un match che promette scintille…

