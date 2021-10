DIRETTA INDIAN WELLS 2021/ Video streaming tv: Hurkacz, Sunshine Double possibile!

DIRETTA INDIAN WELLS 2021: HURKACZ E IL SUNSHINE DOUBLE

Nel tabellone maschile di Indian Wells 2021 c’è un giocatore che, anche senza essere il grande favorito per il titolo, è sotto gli occhi di tutti: stiamo parlando di Hubert Hurkacz, impegnato negli ottavi di finale contro Aslan Karatsev. Il motivo? Semplice: ricorderete che a marzo il polacco, nel frattempo entrato nella Top Ten del ranking Atp, ha vinto il Masters 1000 di Miami. Ebbene: ora Hurkacz ha la possibilità di completare il Sunshine Double, ovvero la vittoria di Key Biscaine e Indian Wells nello stesso anno. Certo: il fatto che in California si giochi a ottobre metterebbe l’asterisco sul suo eventuale traguardo, visto che l’impresa è resta complicata dal fatto che i due tornei siano consecutivi.

Tuttavia, sempre un Sunshine Double sarebbe e Hurkacz sarebbe l’ottavo a centrarlo tra gli uomini. Dopo Jim Courier e Michael Chang, rispettivamente nel 1991 e 1992, è arrivato Pete Sampras (1994); Marcelo Rios ce l’ha fatta nel 1998 e Andre Agassi tre anni più tardi, poi ecco le tre volte di Roger Federer (2005, 2006 e 2017) e addirittura le quattro di Novak Djokovic, che dopo quella del 2011 ha fatto tris tra il 2014 e il 2016. Hurkacz si iscriverebbe ad un club parecchio prestigioso insomma… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA INDIAN WELLS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ancora una volta bisogna ricordare che la diretta tv di Indian Wells 2021 è disponibile su due diverse emittenti, perché il torneo maschile è un’esclusiva del satellite – con i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena a farci compagnia durante il giorno – e quello femminile viene invece trasmesso sulla web-tv federale SuperTennis, aperta a tutti sul digitale terrestre. In assenza di un televisore, si potranno seguire i match del torneo anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go nel primo caso o visitando il sito www.supertennis.tv nel secondo. Un’ultima informazione riguarda il portale www.bnpparibasopen.com, quello ufficiale di Indian Wells 2021 su cui consultare i boxscore aggiornati in tempo reale.

INDIAN WELLS 2021: OGGI GLI OTTAVI ATP!

Alle ore 20:00 italiane di mercoledì 13 ottobre torniamo a vivere le grandi emozioni di Indian Wells 2021: il torneo Masters 1000 di tennis ha raggiunto gli ottavi di finale nel tabellone maschile, e questa sera avremo in campo anche il nostro Jannik Sinner – il cui match viene affrontato in separata sede – che se la vedrà con Taylor Fritz, capace di eliminare Matteo Berrettini impedendo così che ci fosse un derby italiano. Ad ogni modo, i match per la diretta di Indian Wells 2021 saranno molto interessanti: nel torneo, universalmente riconosciuto come il quinto Slam e spostato quest’anno in ottobre, sono presenti i favoriti per il titolo come anche qualche sorpresa non indifferente, dunque sarà una bella serata (e nottata) da vivere con attenzione.

Ottavi a Indian Wells 2021 significa anche la testa di serie numero 1, quel Daniil Medvedev che dopo aver vinto gli Us Open punta al quinto Masters 1000 in carriera che sarebbe anche quinto titolo in stagione; ma anche Stefanos Tsitsipas, che ha superato Fabio Fognini in rimonta (e dopo aver perso nettamente il primo set) e gioca contro Alex De Minaur, e poi Alexander Zverev che potrebbe essere l’avversario di Sinner nei quarti, sempre se riuscirà ad avere la meglio su un Gael Monfils che vuole la rivincita di Sofia. Staremo a vedere dunque quello che succederà nella diretta di Indian Wells 2021, perché tra poco si torna a giocare…

DIRETTA INDIAN WELLS 2021: RISULTATI E CONTESTO

Naturalmente il candidato numero 1 per vincere Indian Wells 2021 resta Daniil Medvedev, che zitto zitto ha infilato in bacheca gli Us Open e adesso punta a prendersi anche il più prestigioso dei Masters 1000, continuando un percorso che – appare inevitabile – lo porterà presto o tardi a salire in cima al ranking Atp (anche se resta da capire se sarà effettivamente lui il primo a scalzare i Big Four, e in questo momento specifico Novak Djokovic). Medvedev giocherà oggi contro Grigor Dimitrov, che ha battuto negli ultimi tre precedenti (anche quello di Cincinnati, la scorsa estate) e sempre su superficie dura, dunque ci sono ampi presupposti perché il russo continui la sua corsa e viva un finale di 2021sulla scia di quanto era accaduto due anni fa, quando finalmente si era rivelato al mondo.

I due avversari più tosti, sulla carta, per il titolo di Indian Wells 2021 sono i già citati Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas, vale a dire i “colleghi” della NextGen (ormai non tanto più Next) che come lui sono già riusciti a mettere le mani su trofei importanti, anche se negli Slam si sono fermati alla finale e vanno ancora a caccia di quello step in più. Tra poco si torna a giocare, vedremo allora quello che succederà…



